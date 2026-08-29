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FAMOSOS Isa Scherer compartilha reflexão sobre repercussão de fotos de parto sem filtro Chefe de cozinha se surpreendeu com comentários sobre imagens de momento íntimo: 'Fiquei meio: ué, o que eu fiz de mais?'

Isa Scherer se surpreendeu com a repercussão do post que compartilhou com fotos do parto de Tom, seu filho recém nascido. Ela e o marido, Rodrigo Calazans, já eram pai dos gêmeos Mel e Bento. A chef de cozinha fez um story no Instagram fazendo uma reflexão sobre os comentários que seguidores fizeram no post com fotos do momento íntimo sem filtro algum. Ela disse:





Isa Scherer — Foto: Reprodução

"Gente, gente só vou aparecer de filtro aqui... Porque é muito louco, estava lendo os comentários do post do parto... são só as fotos, nem falei direito do parto... E muitos comentários de 'ah, como é legal ver você sendo transparente, sem filtros, que texto lindo'... gente, primeiro que o texto eu escrevi foi rapidinho e fiquei questionando o que tinha de tão real... tô postando a foto com cocô... será que eu tô me diminuindo?", desabafou Isa.





Isa Scherer — Foto: Reprodução

Em seguida, a campeão do Masterchef 2021 postou outra foto no story com lágrimas escorrendo pelo rosto e a frase "eu fazendo o post da Mel e do Bento', referindo-se a outra publicação, em que celebra o aniversário de quatro anos dos gêmeos. Ela escreveu:

"Não sei se é o puerpério, só sei que tô fazendo esse carrossel sem conseguir parar de chorar e agradecer por vocês terem chegado na minha vida Eu achei que conhecia o amor, mas descobri no dia 29.08.2022 que eu não tinha ideia do que era amar de verdade antes de vocês chegarem! Amo tanto a família que a gente ta construindo @calaza Vocês falaram tanto que o irmãozinho ia estar aqui pro aniversário de vocês que ele veio mesmo! O aniversário é de vocês mas quem ganhou o maior presente de todos fui eu que ganhei podendo ver com meus próprios olhos vocês se transformando nos irmãos mais velhos mais carinhosos do mundo! Que bom que vocês existem"





Veja abaixo o post com as fotos do parto, que foi acompanhado da seguinte legenda:

"É impossível tentar resumir ou transformar tudo que vivemos em uma legenda… Enquanto não apareço pra contar sobre o dia que peguei meu filho, com minhas próprias mãos, do meio das minhas pernas, queria agradecer toda a equipe do @drwagnerhernandez por não me deixarem desistir do parto que eu tanto queria e, principalmente, o papai @calaza que esteve do meu lado o tempo todo, me fazendo acreditar na minha força quando eu já não acreditava mais Não sabia que um parto poderia ser tão calmo, cuidadoso e transformador!"

Post de Isa Scherer — Foto: Reprodução

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