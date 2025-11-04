A- A+

POLÊMICA Isa Scherer é criticada por internautas por salário oferecido em vaga de trabalho; saiba quanto A empresária e ex-MasterChef é dona da doceria Scherbi's, localizada na região da Barra Funda, em São Paulo

A empresária e cozinheira Isa Scherer está sendo criticada nas redes sociais após ter anunciado uma vaga de trabalho na empresa dela, uma doceria chamada Scherbi's. Internautas questionam valor do salário, atribuições e carga horária exigida aos candidatos pela campeã do MasterChef Brasil 2021, e filha do ex-nadador Fernando Scherer, conhecido como Xuxa.

A confeitaria de Isa Scherer, localizada na região da Barra Funda, em São Paulo, procura uma pessoa para preencher a vaga de auxiliar de cozinha para trabalhar 8 horas por dia (14h às 22h), recebendo um salário de R$ 1800, sem benefícios. As responsabilidades incluem preparação de ingredientes, organização da cozinha, controle dos estoques, limpeza de utensílios e do espaço, entre outras.

Nos requisitos da vaga, a experiência prévia na área ser um diferencial e a pessoa ter disponibilidade para horários flexíveis, incluindo finais de semana e feriados, chamaram atenção do público. Os comentários críticos dos internautas estão presentes nas últimas publicações das redes sociais de Isa Scherer e da Scherbi's.

''A combinação perfeita entre prazer e exploração trabalhista'', ironizou Laura Al'Hanati. ''1800 motivos para não comer'', afirmou Victor Alves. ''Quem tem condições de abrir um negócio poderia, no mínimo, fazer diferente'', comentou Tayenne Cruz.



''Ridículo vocês vendendo esses cookies com valores absurdos e pagando 1800 para os funcionários'', criticou Marcela. ''Não comprem em lojas que exploram o funcionário com milhões de tarefas pagando 1800 reais de salário mensal'', disse João.

A doceria Scherbi's, especializada em cookies, brownies e bolos, vende os doces entre R$ 21,50 e R$ 53.

