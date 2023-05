A- A+

Música Isaar e Afonjah se apresentam em show especial no Recife, nesta sexta (12) Apresentação intitulada "Luzes da África" acontece nesta sexta-feira (12), às 21h, no bairro da Boa Vista. Os ingressos variam entre R$ 25 e R$ 35,00

A compositora, percussionista e cantora, Isaar realiza um show especial ao lado do cantor, compositor e diretor musical, Afonjah, nesta sexta-feira (12). Juntos, eles prometem fazer uma apresentação que traz toda a ancestralidade dos povos através de suas vozes e musicalidade. A programação acontece na rua Bispo Cardoso Ayres, nº 467, no bairro da Boa Vista. O público pode participar da festividade adquirindo os ingressos que estão à venda na internet, por meio do site Sympla.



O show intitulado “Luzes da África" é inspirado em um trabalho realizado pela dupla, em 2022, quando estiveram em uma turnê, inédita, na África do Sul e em Moçambique. Segundo Valdi, esta apresentação será muito simbólica e especial. “A noite vai ser potente e a gente te espera pra vibrar, sentir, ouvir, cantar, dançar juntinho com a gente” disse.

Sobre os artistas

Isaar é natural do Recife, compositora, percussionista e cantora. Começou sua carreira como brincante nas ruas da capital pernambucana, envolvida nos ritmos do coco, afoxé e frevo. Ela também mantém sua identidade firmada ao mesmo tempo que se mantém constante a viver novos formatos musicais. Sua trajetória nos palcos teve início em 1997, com a banda Comadre Fulozinha. Lá,frequentou várias rodas de música tradicional, e cantou ao lado de artistas consagrados da música popular, como Antônio Carlos Nóbrega, Dj Dolores, Zé Celso Martinez, Ariano Suassuna entre outros. Sua voz é marcante e carrega um histórico diversificado, intenso e composto por um mosaico de influências que lhe dá liberdade de se relacionar sem amarras à sua música e ao seu próprio jeito de cantar.

Afonjah é cantor, compositor, diretor musical. Sua carreira no Recife começou no final da década de 70, com o Grupo Raíze. Em 1988 gravou o LP Negra Magia e, no ano seguinte, foi para França. Logo depois, seguiu pra Suíça onde residiu por alguns anos, trabalhando e vivendo fora do Brasil. Durante as vivências no exterior, participou de várias turnês, na qual teve a oportunidade de conhecer várias personalidades, a exemplo de Aston “Familyman” Barrett (Baixista da banda de Bob Marley, The Wailers), o que resultou em uma temporada na Jamaica, incluindo gravações e meses de trabalho na ilha.

Serviço

O quê: Isaar e Afonjah se apresentam em show especial no Recife

Quando: Sexta-feira, dia 12 de maio

Onde: Rua Bispo Cardoso Ayres, nº 467, próximo ao novo prédio do SENAC PE, bairro da Boa Vista

Ingressos pelo Sympla

Valor:Os ingressos variam entre R$ 25 e R$ 35,00

