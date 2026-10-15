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literatura Isabel Allende ganha Prêmio Planeta 2026 O prêmio, de 1 milhão de euros, é concedido a um romance inédito

A escritora chilena Isabel Allende conquistou nesta quinta-feira (15) o Prêmio Planeta 2026, com o romance "La Hora Antes del Alba", um novo reconhecimento a uma das autoras mais lidas no idioma espanhol.

Aos 84 anos, Isabel recebeu o troféu das mãos dos reis da Espanha, em uma sala que a aplaudiu de pé durante o tradicional jantar oferecido pelo gigante editorial Planeta em Barcelona. "Não esperava isso, muito menos ver todos de pé. Que emoção enorme", declarou.

O prêmio, de 1 milhão de euros, é concedido a um romance inédito. Ele passa a integrar a lista de distinções de Isabel, autora de cerca de 30 livros, dos quais vendeu cerca de 70 milhões de exemplares, traduzidos para mais de 40 idiomas.

Com a obra, a escritora chileno-americana retornou ao universo de "A Casa dos Espíritos", romance que impulsionou sua carreira em 1982 e se tornou um clássico da literatura latino-americana.

"Esse romance é o desfecho do universo complexo dos personagens de A Casa dos Espíritos. É a história de 'Alba', a neta, nos anos de terror", explicou a escritora, que nasceu em Lima, em 1942, filha de um diplomata chileno.

"Quando vejo tantas democracias ameaçadas pelo autoritarismo, pelo nacionalismo extremo e até mesmo pelo fascismo, volto a sentir o medo que me obrigou a deixar meu país após o golpe militar de 1973", acrescentou Isabel, radicada há décadas nos Estados Unidos.

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