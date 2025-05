Isabel Fillardis e filha abrem a programação de Dia das Mães do RioMar

A- A+

Isabel Fillardis e a sua filha, Analuz, abrem a programação de Dia das Mães do RioMar Shopping. Nesta quinta-feira (8), às 19h, elas participam de um encontro, com bate-papo e pocket show.

Com acesso gratuito, o evento ocorre no palco montado na praça de alimentação do centro de compras, localizado no piso L3. A conversa entre mãe e filha vai tratar de temas como carreira e maternidade, trazendo as experiências de ambas.

Além do bate-papo, o momento será embalado por música. Isabel Fillardis, que é atriz, cantora e apresentadora, soltará a voz em uma apresentação intimista.

Ex-modelo, Isabel iniciou a carreira na atuação em 1993. Desde então, esteve em diversas novelas, como “Renascer”, “A Próxima Vítima” e, mais recentemente, “Fuzuê”. Na música, ela integrou o grupo feminino As Sublimes.

Mãe de três filhos, Isabel costuma compartilhar suas vivências com a maternidade. Após o nascimento do primeiro filho, que tem Síndrome de West, ela fundou a ONG Força do Bem, para ajudar famílias atípicas.

Serviço:

RioMar Encontros Dia das Mães, com Isabel Fillardis e Analuz

Quando: nesta quinta-feira (8), às 19h

Onde: RioMar Shopping (Piso L3, Av. República do Líbano, 251, Pina)

Entrada gratuita

Informações: (81) 3878-0040

