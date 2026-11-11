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Isabel Teixeira chora ao ser surpreendida com festa de aniversário nos bastidores de novela

Em um vídeo publicado no Instagram, a atriz aparece emocionada ao perceber a homenagem preparada pelos colegas

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Isabel Teixeira chora ao ser surpreendida com festa de aniversário nos bastidores de novelaIsabel Teixeira chora ao ser surpreendida com festa de aniversário nos bastidores de novela - Foto: @isabelteixeira via Instagram

O aniversário de Isabel Teixeira terminou em comemoração nos bastidores de Quem Ama Cuida, novela das 21h da TV Globo. A atriz, que interpreta Pilar na trama, foi surpreendida pela equipe com uma festa durante as gravações dessa terça-feira, 10, data em que completou 53 anos.

Em um vídeo publicado no Instagram, Isabel aparece emocionada ao perceber a homenagem preparada pelos colegas. Ao falar sobre o significado daquele momento, ela não conteve as lágrimas.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Fora os meus filhos... Tô falando sério, fora os meus filhos, é aqui que eu queria estar hoje", declarou, antes de receber o abraço dos integrantes da produção.

A gravação também mostra a presença de Tatá Werneck, intérprete de Brigitte, Agatha Moreira, que vive Ingrid, e Amora Mautner, diretora da novela, entre outros profissionais.

Na legenda da publicação, Isabel Teixeira escreveu uma mensagem de agradecimento e destacou a relação construída com os colegas durante o trabalho na produção.

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"Saindo de um dia intenso de gravação, e me dando conta de que set é onde o mundo dá certo, porque a gente faz junto. Equipe mais amada do planeta, foi lindo hoje. Gravamos, festejamos e cumprimos o plano do dia. Obrigada pela festa (que na verdade começou em janeiro desse ano e tá rendendo até agora). Amo estar com vocês no melhor lugar do mundo!", escreveu.

A publicação recebeu mensagens de outros artistas. José Loreto deixou uma declaração de carinho: "Bem amor meu, milhões de parabéns. Vc é o mais presente de todos nós. Te amo além e além "

Deborah Secco também celebrou a data: "Parabéns Deusa absoluta dona do meu coração". Já Tatá Werneck aproveitou para fazer uma brincadeira com a aniversariante: "Achei que você abraçou mais a Agatha do que eu".

Luana Martau desejou felicidades à colega e destacou a experiência de dividir o trabalho com ela. "Bel! Que alegria, que luxo, que sorte é trabalhar com você! Te desejo tudo de mais maravilhoso, amoroso, astral e brilhante!", comentou.

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