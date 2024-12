Isabel Veloso diz que já marcou data de internação para parto

A- A+

Isabel Veloso usou suas redes sociais nesta quarta-feira (18) para contar aos seus seguidores que já marcou o dia de sua internação para dar à luz.

A influenciadora digital está grávida de seu primeiro filho, que se chamará Arthur.

Ela está prestes a completar 30 semanas de gestação, e a previsão é de que o bebê nasça prematuro, entre 32 e 34 semanas, devido ao tratamento contra o câncer que ela está realizando durante a gravidez.



A influenciadora digital ainda disse que estava a caminho de sua última consulta pré-Natal.

"A gente consultou com um anestesista, então significa que está próximo e já está marcado o dia que vou internar no hospital. Ainda não quero falar aqui, mas enfim, a gente está bem ansioso", explicou.



Ela foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021 e chegou a ser internada durante a gestação.

Isabel espera o primeiro filho do marido, Lucas Borbas, de 22 anos, com quem se casou neste ano. Ela anunciou a gravidez em agosto.

Veja também

Literatura Luiz Diego Garcia lança seu primeiro livro de poesias