BOLETIM Isabel Veloso está sedada e estável e família aguarda resultado de nova biópsia A influenciadora está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital desde o dia 26 de novembro

Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, atualizou o estado de saúde da influenciadora via stories do Instagram nesta segunda-feira, 15. Ele informou que Isabel segue sedada e estável, enquanto a família aguarda pelo resultado de exames.

"Isabel segue estável. Alguns exames ainda não ficaram prontos, entre eles o mais importante no momento: a biópsia do intestino, que é o que vai nos mostrar com mais precisão o que realmente está acontecendo", escreveu ele, logo depois de compartilhar um vídeo com o filho do casal no colo.

"Para que ela não sinta dor nem desconforto, a Isabel segue sedada, sendo acompanhada de perto em todos os detalhes", complementou Lucas. Ele ainda agradeceu pelas mensagens e orações dos seguidores. "Têm sido muito importantes pra nós."

No sábado, 13, Lucas havia relatado "complicações" no quadro da esposa.

"Isabel teve algumas complicações nesses dias. O tratamento tem sido difícil e, por momentos, refratário. Hoje fui visitá-la.... Sinceramente, é impossível não se impressionar. Mesmo em um momento tão delicado, ela segue sendo forte, segue sendo luz. Isabel consegue iluminar até os dias mais difíceis. Você é inspiração. Você é luz. Te amo", escreveu no fim de semana.

Isabel Veloso está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital desde o dia 26 de novembro. À época, exames apontaram excesso de magnésio em seu sangue.

Ela chegou a receber alta e foi para o quarto, mas posteriormente passou por um quadro grave de pneumonia que a fez retornar à UTI, onde foi entubada.

A influenciadora passou por diversos problemas de saúde nos últimos anos, desde que foi diagnosticada com um linfoma de hodgkin em 2021.

Segundo relatos seus e de sua família nas redes sociais, também foi diagnosticada com outras doenças como hepatite e pancreatite recentemente. Em outubro, ela passou por um transplante de medula óssea.

