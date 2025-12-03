Isabel Veloso tem piora e volta à UTI

A- A+

Internada há quase uma semana em Curitiba, a influenciadora Isabel Veloso apresentou uma piora no quadro clínico e voltou para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quarta-feira, 3.

A informação foi confirmada pelo marido, Lucas Borbas, no Instagram.



Segundo ele, Isabel mostrou sinais de evolução pela manhã - sentiu fome pela primeira vez em dias e conseguiu se alimentar. Poucas horas depois, porém, a equipe médica identificou alertas importantes.





"Ela estava com um esforço respiratório maior que o normal, como se o peito não conseguisse relaxar entre uma respiração e outra. Isso poderia levar a um cansaço do músculo respiratório, e o risco seria ele não aguentar, o que seria muito mais grave", relatou Lucas.



Como medida preventiva, os médicos decidiram transferi-la novamente para a UTI, onde ela pode ser monitorada em tempo integral. "[Lá] ela pode ser acompanhada de perto e receber todas as medidas necessárias", disse o marido.



Apesar da nova internação, Lucas afirmou que a jovem segue estável e bem assistida. "Continuamos aqui, firmes, com fé e amor", escreveu.



Isabel está internada desde quinta-feira, 27, quando precisou ser entubada após um quadro de excesso de magnésio no sangue. Ela havia recebido alta poucos dias antes, depois de passar por um transplante de medula óssea.



A influenciadora, de 19 anos, foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021. Em maio, contou nas redes sociais que o câncer havia entrado em remissão e que estava apta a realizar o transplante. Até então, ela estava em cuidados paliativos.

Veja também