INTERNAÇÃO

Isabel Veloso tem piora e volta à UTI

Influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021.

Isabel Veloso luta contra um linfoma de Hodgkin desde 2021Isabel Veloso luta contra um linfoma de Hodgkin desde 2021 - Foto: Reprodução/Instagram

Internada há quase uma semana em Curitiba, a influenciadora Isabel Veloso apresentou uma piora no quadro clínico e voltou para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quarta-feira, 3.

A informação foi confirmada pelo marido, Lucas Borbas, no Instagram.

Segundo ele, Isabel mostrou sinais de evolução pela manhã - sentiu fome pela primeira vez em dias e conseguiu se alimentar. Poucas horas depois, porém, a equipe médica identificou alertas importantes.

"Ela estava com um esforço respiratório maior que o normal, como se o peito não conseguisse relaxar entre uma respiração e outra. Isso poderia levar a um cansaço do músculo respiratório, e o risco seria ele não aguentar, o que seria muito mais grave", relatou Lucas.

Como medida preventiva, os médicos decidiram transferi-la novamente para a UTI, onde ela pode ser monitorada em tempo integral. "[Lá] ela pode ser acompanhada de perto e receber todas as medidas necessárias", disse o marido.

Apesar da nova internação, Lucas afirmou que a jovem segue estável e bem assistida. "Continuamos aqui, firmes, com fé e amor", escreveu.

Isabel está internada desde quinta-feira, 27, quando precisou ser entubada após um quadro de excesso de magnésio no sangue. Ela havia recebido alta poucos dias antes, depois de passar por um transplante de medula óssea.

A influenciadora, de 19 anos, foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021. Em maio, contou nas redes sociais que o câncer havia entrado em remissão e que estava apta a realizar o transplante. Até então, ela estava em cuidados paliativos.

 

