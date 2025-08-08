A- A+

celebridades Isabel Veloso tem sua conta bloqueada pelo instagram; confira Influenciadora tinha mais de três milhões de seguidores em perfil

Isabel Veloso é uma influencer digital que ficou famosa ao postar sua rotina de tratamento contra o câncer. Neste mês de agosto, Veloso, que já contava com 3,3 milhões de seguidores, teve sua conta do Instagram desabilitada.

De acordo com suas postagens, ela luta contra um linfoma de Hodgkin desde 2021, já chegou a passar por tratamentos paliativos, mas que sua doença já estava em remissão. Por depender da renda do seu trabalho na internet, Isabel Veloso já criou uma conta secundária que conta com mais de 150 mil seguidores. Em seu novo perfil, ela contou sobre o caso

"Eu não sei o porquê disso, ou o que de fato aconteceu.Vamos entrar judicialmente para conseguir recuperar a minha conta oficial que foi desativada pelo Instagram sem NENHUMA explicação. Foi identificado um login estranho na minha conta, de uma pessoa que conheço, e independente do que aconteceu, a justiça será feita", declarou.

Outros perfis acusaram, nos comentários, que a conta dela foi derrubada por denúncias de que ela estava mentindo sobre sua doença e se aproveitando para ganhar dinheiro.

