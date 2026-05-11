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LUTO Viúvo de Isabel Veloso homenageia a influenciadora no Dia das Mães, após assumir novo namoro Lucas Borbas publicou, no último domingo (10), um texto sobre a mãe do seu filho

O viúvo de Isabel Veloso, Lucas Borbas, homenageou a influenciadora digital no Dia das Mães. Ela morreu em janeiro deste ano, após lutar contra o câncer, deixando um filho.

No último domingo (10), o influenciador publicou fotos da mãe do seu filho nos stories do Instagram. Junto com as imagens, ele deixou um texto em que celebra a memória da companheira.

“Hoje é Dia das Mães. É impossível não lembrar de você. A vida seguiu, muita coisa mudou, mas algumas pessoas deixam marcas que o tempo nunca apaga. Tu foi uma mãe incrível, forte, amorosa e guerreira até o fim”, disse.

Lucas citou o filho do casal, que nasceu no final de 2024. “O Arthur vai crescer sabendo da mulher extraordinária que foi a mãe dele e do amor imenso que você sentia por ele. Hoje fica a saudade, a gratidão e o respeito por tudo que vivemos e construímos juntos. Feliz Dia das Mães, Isabel”, apontou.

No post seguinte, o influenciador seguiu falando diretamente para Arthur: “Filho, hoje é o primeiro Dia das Mães sem a sua mãe aqui fisicamente com a gente e confesso que meu coração sente isso em silêncio. Eu quero que você cresça sabendo quem a sua mãe foi. A Isabel foi amor, força, coragem e luz. Ela te amou antes mesmo de te conhecer nos braços dela...você foi o maior presente da vida dela”.

“Hoje, olhando pra você, eu vejo um pedaço dela vivo em cada sorriso, em cada detalhe, em cada olhar. E enquanto eu estiver aqui, vou fazer de tudo pra que você nunca esqueça o quanto ela foi incrível e o quanto ela amava você!”, escreveu. “Mesmo diante de tanta dor, Deus me deixou você! Eu prometo pra sua mãe, onde ela estiver, que vou cuidar de você com tudo que tenho dentro de mim...eu te amo, meu filho!”, finalizou.

Polêmica

A publicação de Lucas Borbas veio após o influenciador assumir um novo relacionamento, poucos meses após a morte da esposa. O anúncio repercutiu negativamente nas redes sociais.

Seguidores e familiares de Isabel Veloso criticaram o influenciador. Priscila Kiekow, ex-cunhada de Lucas, deu sua versão sobre o casamento da irmã. “Ele não cuidou dela. Infelizmente nem cozinhava quando ela deu alta. Por isso ela pegou infecção”, afirmou.



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