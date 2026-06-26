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FAMOSOS Irmã de Isabel Veloso se manifesta após ex-cunhado anunciar noivado: "deboche das hienas" Lucas Borbas, viúvo de Isabel, anunciou que vai se casar novamente cinco meses após a morte da influenciadora

Priscila Kiekow, irmã de Isabel Veloso, movimentou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira (26). Horas após o ex-cunhado, Lucas Borbas, anunciar que está noivo, ela publicou uma frase misteriosa.

"O silêncio do leão é muito mais aterrorizante do que o deboche das hienas", escreveu a paranaense nos stories. A reflexão foi lida pelos seguidores como uma indireta para o viúvo de sua irmã, que assumiu um relacionamento com a fonoaudióloga Diulia Loregian cinco meses após a morte da influenciadora.

Em outra publicação, Priscila falou sobre Isabel: "A sua história foi sobre realizar sonhos mesmo em meio à dor. Foi sobre viver intensamente, aproveitar cada instante e transformar o tempo que tinha em amor, coragem e significado, porque você sabia que o amanhã não era uma promessa".



Logo depois, sem citar nomes, a paranaense fez uma crítica a terceiros: "Seu legado é muito maior do que tentam reduzir. Você é muito maior do que qualquer manchete. E talvez a maior prova disso seja que ainda precisam do seu nome para continuarem sendo notícia".

"Tenho orgulho de quem você foi, de quem você é na memória de tantas pessoas e do verdadeiro legado que deixou: o de inspirar a viver, amar e nunca desistir de sonhar", finalizou Priscila.

Joelson Veloso, pai de Isabel, também se manifestou após a notícia do noivado de Lucas Borbas. Nos stories, ele publicou uma foto ao lado da filha e do neto, com a legenda: "A ausência jamais apagará a sua existência. Pelo contrário, fará com que eu conte sua história ainda mais".

Isabel Veloso ficou conhecida na internet por compartilhar sua vida após o diagnóstico de câncer. Ela morreu em janeiro, aos 19 anos, após ficar internada na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, no Paraná.





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