Sex, 26 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta26/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FAMOSOS

Irmã de Isabel Veloso se manifesta após ex-cunhado anunciar noivado: "deboche das hienas"

Lucas Borbas, viúvo de Isabel, anunciou que vai se casar novamente cinco meses após a morte da influenciadora

Reportar Erro
Isabel Veloso morreu em janeiro deste ano Isabel Veloso morreu em janeiro deste ano  - Foto: Reprodução/Instagram (@lucasborbass)

Priscila Kiekow, irmã de Isabel Veloso, movimentou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira (26). Horas após o ex-cunhado, Lucas Borbas, anunciar que está noivo, ela publicou uma frase misteriosa. 

"O silêncio do leão é muito mais aterrorizante do que o deboche das hienas", escreveu a paranaense nos stories. A reflexão foi lida pelos seguidores como uma indireta para o viúvo de sua irmã, que assumiu um relacionamento com a fonoaudióloga Diulia Loregian cinco meses após a morte da influenciadora. 

Em outra publicação, Priscila falou sobre Isabel: "A sua história foi sobre realizar sonhos mesmo em meio à dor. Foi sobre viver intensamente, aproveitar cada instante e transformar o tempo que tinha em amor, coragem e significado, porque você sabia que o amanhã não era uma promessa".
 

Leia também

• Morre Clive Davis, um dos nomes mais influentes da indústria fonográfica, aos 94 anos

• Filme mostra a relação de amor e música entre Flora Purim e Airto Moreira

• Cantor Oliver Tree, morto em acidente aéreo no RJ, deixa parcerias de sucesso na música

Logo depois, sem citar nomes, a paranaense fez uma crítica a terceiros: "Seu legado é muito maior do que tentam reduzir. Você é muito maior do que qualquer manchete. E talvez a maior prova disso seja que ainda precisam do seu nome para continuarem sendo notícia". 

"Tenho orgulho de quem você foi, de quem você é na memória de tantas pessoas e do verdadeiro legado que deixou: o de inspirar a viver, amar e nunca desistir de sonhar", finalizou Priscila.

Joelson Veloso, pai de Isabel, também se manifestou após a notícia do noivado de Lucas Borbas. Nos stories, ele publicou uma foto ao lado da filha e do neto, com a legenda: "A ausência jamais apagará a sua existência. Pelo contrário, fará com que eu conte sua história ainda mais". 

Isabel Veloso ficou conhecida na internet por compartilhar sua vida após o diagnóstico de câncer. Ela morreu em janeiro, aos 19 anos, após ficar internada na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, no Paraná. 


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter