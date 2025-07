A- A+

LANÇAMENTO Isabela Moraes apresenta show inédito e intimista no Desmantelo Azul, em Olinda A apresentação, que começa às 20h, integra a programação de ocupações artísticas do espaço e conta com participação do músico Pedro Renovato

Nesta sexta-feira (18), a cantora e compositora pernambucana Isabela Moraes sobe ao palco do Desmantelo Azul, no Sítio Histórico de Olinda, para apresentar um espetáculo inédito, marcado por canções autorais que nunca haviam sido mostradas ao público.

A apresentação, que começa às 20h, integra a programação de ocupações artísticas do espaço e conta com participação do músico Pedro Renovato. Os ingressos estão disponíveis no site Shotgun.

Com 26 anos de carreira, Isabela é uma das vozes mais respeitadas da cena musical pernambucana. Suas composições já foram gravadas por nomes como Maria Bethânia, Elza Soares, Almério, Martins e Mariana Aydar.

Premiada em festivais como o Festival Nacional da Canção, FAMPOP e Botucanto, a artista aposta agora em um repertório inédito e intimista, que une delicadeza poética, memória e presença.

O show propõe um mergulho em canções que estavam guardadas como cartas nunca enviadas, numa apresentação pensada para o clima acolhedor do Desmantelo Azul, espaço cultural localizado na Rua do Bonfim, nº 147, no bairro do Carmo.

Criado pelos produtores Yvonne Carvalho e João Innecco, o local se firma como um quintal de experimentação, voltado à escuta, à criação viva e ao encontro entre artistas e público.

Além da performance de Isabela, o show se insere na proposta curatorial do Desmantelo Azul, que, desde sua criação, busca dar visibilidade a artistas independentes e suas obras ainda inéditas.

No último mês, o espaço já recebeu nomes como os DJs Caio Lavor, Gabriel Melo e Zalma, além de artistas como Tonfil, Bia Marinho, Callu, Miguel Marinho, Galego da Flauta e Luna Vitrolira.

SERVIÇO:

Show de Isabela Moraes no Desmantelo Azul

Rua do Bonfim, 147 – Carmo, Olinda -PE

Sexta-feira (8 de julho), às 20h

Ingressos à venda no site Shotgun

Mais informações: @desmanteloazul | @isabelamoraescantora

