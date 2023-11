A- A+

MÚSICA Isabela Moraes e Felipe Maia levam Pernambuco à final do Festival de Música Rádio Nacional Público pode votar no site do Festival até o próximo dia 17 de novembro

Doze canções concorrem à final do Festival de Música Rádio Nacional - prremiação que está em sua 14ª edição e é organizada pela Rádio Nacional, emissora que integra a Empresa Brasil de Comunicação (EBC).



Entre as finalistas está "Quem Disse", composta e interpretada pela caruaruense Isabela Moraes.



Com produção/arranjos de Juliano Holanda e Rafael Ramos, a canção, assim como as demais, está disponível para audição e votação até o próximo dia 17, neste link.

Já o compositor e produtor artístico e também pernambucano Felipe Maia concorre com a canção "Banzo", cujo arranjo é assinado por ele.

Os vencedores serão conhecidos no dia 18, em anúncio que será transmitido ao vivo no canal do YouTube da emissora.

Execução na Rádio Nacional

As doze músicas finalistas passam a ser tocadas na Rádio Nacional, dentro da programação da emissora.



As categorias em dispiuta são para Melhor Música com Letra; Melhor Música Instrumental; Melhor Intérprete Vocal; Melhor Intérprete Instrumental e Melhor Arranjo e Letra. Também haverá premiação para Música Mais Votada na Internet.

Um júri perito em qualidade técnica e artística das gravações, nos quesitos música, letra, arranjo e interpretação, escolheu as canções que chegaram à final do Festival.



Disputam o título artistas de Pernambuco, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.



Apenas uma delas foi escolhida pelo público por votação online: "Tempo Brando", de Mauro Fantozzi, com 3.529 votos. Ao todo, o prêmio recebeu 16.546 votos.

Confira lista com as finalistas do Festival de Música da Rádio Nacional 2023

1- Cley (Cley e Laissa Lopes) - "Pra Ficar" (RJ)

2- Felipe Maia (Felipe Maia) - "Banzo" (PE)

3- Isabela Moraes (Isabela Moraes) - "Quem Disse" (PE)

4- Ivandro Coelho (Ivandro Coelho e Celso Borges) - "Água de Assobio" (MA)

5- Leonel Laterza e Larissa Vitorino - (Leonel Laterza e Larissa Vitorino) - "Minas de Mãe" (DF)

6- Marisa Molchanski (Marisa Molchanski) - "Não Percebeu Ainda?" (SP)

7- Mauro Fantozzi (Mauro Fantozzi) - "Tempo Brando" (SP)

8- Naluz (Naluz) - "Ventilador" (SP)

9- Nat Mirrors e os Espelhos da Noite (Natália Pires) - "Veludo Verde" (DF)

10- Samuel Mota (Samuel Mota) - "Sentir Tua Presença" (DF)

11- Sidão Santos (Sidão Santos) - "Chiado" (RJ)

12- Well Mattos (Well Mattos) - "Urbe em Avidez" (MA)

