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MÚSICA Isabela Moraes em "Tem Alguém Aqui" renova em cantorias mais uma tradução de seus 'eus' Cantora e compositora pernambucana lança disco autoral e independente, em culminância de seus contos que viram cantos

Ouvir Isabela Moraes serve (também) para percebê-la como gente - que sente, que vive, que enfrenta e tem no fazer artístico um escape para a cura ou, pelo menos, para amenizar perdas, como a de sua mãe, por exemplo, em 2023.



E decerto, de lá para cá, renascimentos até se deram, artísticos inclusive. Mas a culminância veio com o recente “Tem Alguém Aqui” - disco lançado nas plataformas digitais que trouxe consigo um processo de composição que a salvou um pouco, todos os dias.

Tal qual outras produções assinadas pela artista caruaruense, as nove faixas que perfazem o trabalho têm o ‘quê’ (de sempre) de Isabela Moraes, um dos nomes potentes da música brasileira que não hesita em entregar-se com letra, voz, intensidade e pessoalidades.

“O disco foi no momento de meu renascimento. Tinha acabado de me despedir de minha mãezinha. O disco nasce no meio de um processo de luto muito difícil e realmente foi me curando. É impressionante a força que tem o poder da música”, reflete Isabela, em conversa com a Folha de Pernambuco.

"Quero Você" sob acordes

Reconhecida local e nacionalmente, Isabela Moraes é aclamada por nomes como Maria Bethânia, que tomou para si a responsabilidade de gravar “Quero Você”.

Composta em parceria com Almério, e foi com ele que a artista baiana gravou, a música ganhou um novo tom em “Tem Alguém Aqui”, dessa vez com sua autora declamando/cantando sob os acordes da sanfona de Beto Hortis que, aliás, a acompanha com maestria nesta e outras faixas do trabalho, tal qual Bráulio Araújo (baixo), Rodrigo Barros (bateria) e Renato Bandeira, na guitarra. É ele também quem assina os arranjos do álbum.





“Renato é um ser humano generoso e especial além de um talento impressionante. Amo como ele entrou na minha vida. Ele foi assistir a um show meu intimista e acabou ficando impactado com as canções e minha interpretação”, conta Isabela, que o reencontrou na casa do produtor executivo do disco, e também seu amigo, Fernando Japiassú, a quem ela chama carinhosamente de ‘Japi’’





“E dali não nos largamos mais. Ele reuniu um time incrível para compor o disco (...) Um timaço que deixou tudo muito mais incrível e orgânico”, lembra ela, que teve também a companhia de Jam da Silva nas percussões e Fernando Menezes no violoncelo.

“Segredo”

Autoral e independente, o álbum teve duas das faixas pré-lançadas, “Tempo de Voltar” e “Tem Alguém Aqui”, que dá nome ao trabalho. E, o tanto quanto “Quero Você”, que ganhou uma nova roupagem, Isabela trouxe de volta outras das queridinhas do seu repertório, “Segredo”.



“Resolvi gravar segredo porque muita gente começou procurar nas plataformas com minha interpretação e não encontravam. Eu sempre cantei ela nos shows, então acabava gerando essa procura com minha voz nas plataformas, agora tem”, justifica a artista, já citada pela Billboard Brasil como uma das maiores compositoras do país e com canções gravadas por nomes como Mariana Aydar, Simone, Elza Soares e Juliana Linhares, entre outros.

Ode

“Para Todo Efeito”, “Tempo de Voltar”, com feat de Jam da Silva, “Cabe a Você” e “Resposta da Bailarina” integram, ainda, o disco, que é encerrado com a literalidade de uma “Oração”. À capela, Isabela Moraes faz uma ode ao tempo, remete-se ao que dói por dentro, lista o ódio, o amor, o perdão e finaliza com um agradecimento em tempo presente, “mesmo sem saber qual o final”.

“Por enquanto espero que as pessoas que estão ouvindo o álbum possam ir aprendendo a cantar tudo, pra gente cantar junto. Imagino a beleza desse momento”, finalizou ela, que também está em celebração pelos três anos do EP “Pano Pra Alma”, com um projeto audiovisual.

O EP foi lançado em 2023 com quatro faixas e, como sempre, em letras que ‘seguem traduzindo os eus de cada fase que Isabela Moraes entra na vida’ .

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