Isabela Moraes faz show na Casa de Alzira ao lado de Renato Bandeira nesta sexta (27)
Show autoral "Canções que Nunca te Mostrei" está com ingressos disponíveis via Sympla
"Partilhas, encontros e grandes abraços" musicais, como a própria Isabela Moraes pontuou em publicação no seu Instagram, perfazem o show autoral "Canções que Nunca te Mostrei" da cantora e compositora pernambucana.
Marcado para esta sexta-feira (27) na Casa de Alzira, Bairro do Recife, a apresentação acontece ao lado de Renato Bandeira, com repertório tomado por músicas "que encontram seu caminho até o público".
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Em tom de aconchego e clima intimista - assim se faz o espaço localizado na Sala Inaldete Pinheiro, endereço do Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro-PE) - o show, que terá Mayara Pera entre as participações, contempla o público no contraponto entre a sensibilidade e a força que identifica o fazer artístico de Isabela, nome nacionalmente potente da Música Popular Brasileira.
"Comenta e Curte"
Com um 2026 em andamento para o trabalho ao vivo "Corpo Casa", que em breve deve presentear os (bons) ouvidos da música, Isabela Moraes lançou recentemente nas plataformas digitais o single "Comenta e Curte".
A canção integra parte do que ela já adianta que será o álbum: "cheio de música, afeto e um bocado de gente arretada que fez esse sonho acontecer".
Este ano, em abril, a cantora caruaruense também lançou "Tem Alguém Aqui" - com assinatura de Renato Bandeira nos arranjos, que estará ao seu lado na Casa de Alzira - em tom que expressa (re)começos e percepções de quem não hesita em imergir na arte para aproximar-se da cura.
Com trajetória que soma quase três décadas, Isabela Moraes tem compromisso com a canção autoral. Reconhecida por nomes como Simone, Maria Bethânia e Maria Aydar - algumas das vozes que ecoaram composições suas - em 2025 ela foi reconhecida pela Billboard Brasil entre compositores de maior relevância do país.
SERVIÇO
Show de Isabela Moraes "Canções que Nunca Mostrei", com Renato Bandeira
Quando: sexta-feira, 27 de novembro, às 19h
Onde: Casa de Alzira - Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife
A partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @casadealzira // @isabelamoraescantora