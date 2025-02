A- A+

Oscar Isabella Rossellini fala sobre encontro com Fernanda Torres e relembra mães indicadas Na disputa na categoria de melhor atriz coadjuvante por "Conclave", atriz é filha de Ingrid Bergman, vencedora de três Oscars

No tradicional jantar da Academia para os indicados ao Oscar em Los Angeles, Fernanda Torres encontrou várias estrelas do cinema. Um dos encontros mais curiosos foi com Isabella Rossellini, indicada a melhor atriz coadjuvante por “Conclave”.

As duas posaram juntas para uma foto, que a americana de 72 anos destacou como um encontro da “segunda geração de mães que também foram indicadas”.

As duas atrizes são filhas de mulheres que também foram indicadas à premiação, Fernanda Montenegro e Ingrid Bergman — um detalhe, aliás, que certamente não deve ter escapado na conversa entre elas.

“Não resisti e tirei uma selfie com Fernanda Torres — ao fundo, Jane Fonda. Somos as ‘filhas de…’, a segunda geração de mulheres que também foram indicadas”, afirmou Rosselini nesta quinta-feira (27) sobre uma montagem em que aparecem tanto a foto tirada no momento quanto imagens de Fernanda Montenegro.

“Uma foto que guardarei com carinho: todos os indicados de 2025. (Estou na primeira fila, sexto da esquerda para a direita.) Depois dessa foto, tivemos um jantar maravilhoso”, disse a atriz sobre a reunião com os indicados em uma publicação no Instagram.

A indicação de Isabella Rossellini como melhor atriz coadjuvante por “Conclave” a colocou ao lado da mãe, a lendária atriz Ingrid Bergman, três vezes vencedora do Oscar: melhor atriz por "À meia luz", em 1945, e "Anastacia, a princesa esquecida", em 1957, e melhor atriz coadjuvante por "Assassinato no Expresso Oriente", em 1975. Ela ainda recebeu quatro indicações.

A brasileira, que concorre ao prêmio de melhor atriz por seu trabalho no filme “ Ainda estou aqui”, posou em selfies com outras estrelas de Hollywood.

Entre elas, os atores Jane Fonda, Timothée Chalamet e Adrien Brody, os dois últimos que disputam a categoria de melhor ator por "Um completo desconhecido" e "O brutalista", respectivamente.

