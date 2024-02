Isabelle, Davi e Marcus disputam o oitavo paredão do BBB 24; eliminação acontece na terça-feira (13)

A- A+

Mais uma noite de formação de paredão agita os ânimos dos brothers na casa mais vigiada do Brasil. Os participantes definiram, neste domingo (11), o oitavo paredão da temporada. Isabelle, Davi e Marcus estão na berlinda disputando a preferência do público.

A formação do paredão começou com o anjo Michel, que imunizou Giovanna. Em seguida, o líder Lucas Henrique escolheu Davi para ir ao paredão. Na sexta-feira (9), ele havia deixado Davi, Fernanda, Deniziane e Isabelle “na mira” para sua indicação.

A dinâmica da semana previa que os quatro mais votados pela casa estariam no paredão. No entanto, apenas três pessoas foram votadas: Fernanda, que recebeu 10 votos; Marcus, que levou seis votos; e Wanessa, que teve um voto. Diante disso, o programa considerou que as pessoas que não receberam votos estavam empatadas e, portanto, cabia ao líder indicar a quarta pessoa para o paredão. Lucas Henrique escolheu Isabelle.



Em seguida, conforme previa a dinâmica, Lucas ganhou a missão de salvar uma pessoa entre o quarteto mais votado. Ele optou por tirar Wanessa Camargo do paredão, justificando a atitude pela amizade que tem com a sister.

A prova bate-volta foi disputada por Fernanda, Marcus e Isabelle. A disputa era de sorte e dividida em três fases. Fernanda ganhou a prova e Isabelle e Marcus se juntaram a Davi no paredão.



Veja quem votou em quem na votação aberta:

Marcus Vinicius votou em Fernanda

Rodriguinho votou em Marcus Vinicius

Davi votou em Fernanda

Pitel votou em Marcus Vinicius

Beatriz votou em Fernanda

MC Bin Laden votou em Wanessa

Michel votou em Marcus Vinicius

Yasmin votou em Fernanda

Alane votou em Fernanda

Raquele votou em Marcus Vinicius

Leidy Elin votou em Fernanda

Wanessa votou em Fernanda

Deniziane votou em Fernanda

Fernanda votou em Marcus Vinicius

Isabelle votou em Fernanda

Giovanna votou em Marcus Vinicius

Matteus votou em Fernanda

