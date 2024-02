A- A+

BBB24 Isabelle demonstra insatisfação com voto recebido de Michel: "Tem que tomar muito cuidado" O professor foi decisivo para colocar a manaura no Paredão

Dentro do Paredão em decorrência da votação da casa no último domingo (4), a sister Isabelle se mostrou desconfortável com a situação em desabafo com Michel e Raquele.

Michel foi um dos responsáveis por colocar Isabelle no Paredão por ter dado seu voto na manaura. Ele perguntou como ela estava se sentindo.

"Tá mal, né?", pergunta Michel. "É inegável, né?", responde Isabelle. "Todo mundo percebe que você não está bem", conta Raquele.

"Ninguém quer estar no Paredão, né? Ainda mais por esse motivo, cara... Surreal isso", completou Isabelle.

Michel já afirmou que se arrependeu do seu voto em Isabelle. O professor queria votar em Wanessa Camargo, mas não se lembrava que ela estava disponível.

"É uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, Michel. É o sonho de uma pessoa aqui". Uma injustiça você cometer isso com uma pessoa que é mais próxima", rebateu Isabelle.

Michel tentou amenizar a situação afirmando que acredita na eliminação de Juninho neste Paredão. O resultado sairá nesta terça-feira (6).

