A- A+

BBB 24 Isabelle fala sobre aproximação "inesperada" com Bia e Giovanna aponta desprezo da vendedora Manauara conversou com Raquele e Giovanna na sala do BBB 24

Em conversa na sala da casa do BBB 24, Isabelle relatou para Raquele e Giovanna sobre sua maior proximidade com Bia nos últimos dias. "Acho que essa aproximação de vocês com eles lá (Gnomos) aconteceu e a minha aproximação com a Bia foi uma coisa inesperada", comentou a manauara.

"Foi na prova!", lembrou Raquele. "Foi na prova", confirmou Isabelle. "A gente se fortaleceu muito na prova. A gente já tinha umas conversas assim muito rasas logo no começo. A gente dormiu junto na mesma cama lá em cima, a gente dividiu o [quarto] Magia. A gente conversava p0ouca coisa. Tinha um carinho um pela outra de longe. Só que na prova - acho que foi tão difícil para as duas - foi dolorido no corpo físico e na alma, que a gente acabou se ajudando", relembra.

Durante a conversa, Raquele e Giovanna falaram para Isabelle que ela é prioridade afetiva antes de muitas pessoas ali dentro do confinamento. Isabelle disse que as duas também estavam entre as suas prioridades.



"Tem gente que não quer se abrir com você, ou não consegue. É o mesmo papo meu com a Bia, já conversei com ela várias vezes, a gente pode tentar aproximar. Continuou me ignorando, continuou me dando as costas. Chega lá dentro do quarto, pergunta os negócios pras meninas, continua fingindo que não tô lá. Não me quer dentro do quarto", ponderou Giovanna.

Veja também

Comemorações Vivências do projeto "Vem pro frevo" movimenta o Aniversário de Olinda e Recife