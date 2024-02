A- A+

BBB 24 Isabelle já venceu outro reality; internautas resgatam vídeos da manuara no "Peladão a Bordo" A cunhã-poranga venceu programa exibido por emissora de TV do estado do Amazonas em 2018

A manauara Isabelle Nogueira está na disputa pelo prêmio principal do “Big Brother Brasil 2024”, mas já venceu outro reality. Nas redes sociais, internautas resgataram vídeos da participação da cunhã-poranga no programa “Peladão a Bordo”, transmitido no estado do Amazonas.

Isabelle participou do reality local em 2018. Ela foi eleita Rainha do Peladão com 54,41% dos votos e, na época, recebeu como prêmio o valor de R$ 30 mil. Exibido no YouTube pela TV A Crítica, afiliada da TV Globo no Amazonas, o concurso foi renomeado e hoje é chamado de "A bordo - Reality".



O programa confina 14 modelos em um iate navegando pelas águas do Rio Negro. As participantes enfrentam provas e o voto popular, sendo vigiadas 24 horas por dia.

Isabelle participou em 2018 de um reality chamado "Peladao a Bordo" e venceu se tornando a Rainha do Peladão e faturando 30 mil reais. pic.twitter.com/0qwpqMfbIl — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 26, 2024

