Isabelle, Lucas ou Yasmin? Enquetes apontam quem deve ser eliminado do BBB 24 nesta terça-feira (12)

Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin Brunet formam o 12º Paredão do BBB 24. Na noite desta terça-feira (12), o mais votado pelo público será eliminado e terá que deixar a “casa mais vigiada do Brasil”.

O resultado da votação será divulgado oficialmente pelo apresentador Tadeu Schmidt apenas durante a exibição do programa ao vivo. No que depender do que apontam enquetes feitas por sites e perfis em redes sociais, no entanto, já é possível cravar a saída de Yasmin.

Na enquete do site Uol, atualizada às 17h20, a modelo aparecia com 82,97% dos votos, seguida por Lucas, com 12,62%, e por Isabelle, com apenas 4,41%. Já o Votalhada, perfil que faz uma média ponderada de sites e redes sociais, aponta Yasmin saindo com 74,11%.

Confira os resultados das enquetes sobre o BBB 24:

GZH

Isabelle - 7,8%

Lucas Henrique - 27,1%

Yasmin Brunet - 65,1%

Uol

Isabelle - 4,41%

Lucas Henrique - 12,62%

Extra

Isabelle - 8,47%

Lucas Henrique - 16,28%

Yasmin Brunet - 75,25%

Votalhada

Isabelle - 5,90%

Lucas Henrique - 19,99%

Yasmin Brunet - 74,11%

