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Celebridades Isabelle Nogueira anuncia o fim de sua trajetória como cunhã-poranga do Boi Garantido A história de Isabelle com o Boi Garantido começou em 2014, quando assumiu o posto de Rainha do Folclore

Isabelle Nogueira colocou um ponto final em um dos capítulos mais marcantes de sua trajetória no Festival de Parintins. Na madrugada desta segunda-feira, 29, a influenciadora anunciou que fez sua última apresentação como cunhã-poranga do Boi Garantido, encerrando um ciclo que começou em 2017 e a transformou em um dos principais nomes do item 9 da festa folclórica.

A despedida foi compartilhada por meio de uma emocionante carta publicada nas redes sociais. No texto, Isabelle explicou que a decisão não foi motivada por limitações físicas, mas pela certeza de que havia cumprido sua missão dentro da arena. Apesar da saída do posto, ela fez questão de tranquilizar os torcedores ao afirmar que sua ligação com o Garantido permanecerá intacta.

Na publicação, a ex-BBB também agradeceu à família, aos amigos, aos artistas e à torcida vermelha, destacando que o Boi Garantido foi responsável por transformar sua vida e fortalecer sua identidade cultural ao longo dos últimos anos.

A trajetória no Festival de Parintins

A história de Isabelle com o Boi Garantido começou em 2014, quando assumiu o posto de Rainha do Folclore. Três anos depois, foi escolhida para representar a cunhã-poranga, um dos símbolos mais tradicionais e aguardados das apresentações do Festival de Parintins.

Durante sua passagem pelo cargo, tornou-se um dos principais rostos da agremiação e ajudou a ampliar a visibilidade da cultura amazonense em todo o País, especialmente após sua participação no BBB 24. Em sua carta de despedida, Isabelle relembrou que o reality contribuiu para dar ainda mais projeção ao festival e ao estado do Amazonas, além de abrir espaço para debates sobre preconceito, machismo e valorização da cultura regional.

Qual será o futuro de Isabelle no Garantido?

Mesmo deixando a arena, Isabelle garantiu que continuará acompanhando de perto a trajetória do Boi Garantido. Antes mesmo de oficializar sua despedida, ela já havia adiantado, durante a série Cunhãs - Além de Parintins, que não pretende assumir um cargo na diretoria da agremiação.

Segundo a influenciadora, seu lugar continuará sendo ao lado da torcida. "Vou seguir como item 19, que é a galera, torcedora do meu boi, contribuindo de todas as formas que eu puder, acompanhando, brincando, me emocionando e relembrando", afirmou

Um ciclo que chega ao fim

Ao encerrar sua mensagem, Isabelle reforçou que está se despedindo apenas da função que desempenhava na arena, e não do Boi Garantido. Para ela, o vínculo construído ao longo de mais de uma década permanece vivo e continuará sendo parte de sua história.

"Hoje me despeço do item, mas jamais de você. Porque alguns ciclos terminam, mas o amor permanece eterno", declarou, emocionando fãs e torcedores que acompanharam sua trajetória no Festival de Parintins.

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