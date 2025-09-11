A- A+

carnaval Ex-BBB Isabelle Nogueira será homenageada por escola de samba A dançarina terminou a vigésima quarta temporada do reality show em terceiro lugar

Nesta quarta-feira (10), o Grêmio Recreativo Cultural e Escola de Samba Presidente Vargas (Águia da Matinha), anunciou o tema para o próximo desfile, em 2026. Isabelle Nogueira será homenageada com o enredo "Com Uma Flecha e Um Sonho: Isabelle Nogueira, a Força da Mulher Amazônica".

Nogueira é uma dançarina, empresária, professora, autora de literatura Infantojuvenil e influenciadora digital que ganhou fama nacional em 2024 ao participar da vigésima quarta temporada do reality show Big Brother Brasil, finalizando em terceiro lugar.

"Uma filha da Matinha, do berço da Presidente Vargas para o mundo! Celebramos, com emoção, a potência das mulheres que são guardiãs da Amazônia: indígenas, caboclas e negras. Guerreiras, artesãs, ceramistas, tecelãs, rezadeiras e parteiras. Mulheres de fibra e coragem, que carregam consigo os segredos, as histórias e os saberes da floresta-mãe. Que a força da Cunhã do Brasil, Isabelle Nogueira, ecoe em cada batida do tambor, em cada canto e em cada passo do nosso desfile!", compartilhou a escola, nas suas redes sociais.

A artista agradeceu: "Nossa, eu tenho tantas histórias para contar, tantas vivências e experiências que me moldaram para ser a mulher que sou, que às vezes me pego boquiaberta com tudo o que já vivi. Principalmente na minha infância. Mas, no fundo, só consigo sentir orgulho e gratidão pelo destino que Deus reservou para mim. Afinal, tudo, absolutamente tudo, contribuiu para que eu chegasse até aqui".

Veja também