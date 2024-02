Isabelle passa mal em festa, é atendida por médicos e imagens vazam no pay-per-view; veja o vídeo

A- A+

Isabelle passou mal durante a Festa da Líder Raquele que seguiu durante a madrugada desta quinta-feira (22) no Big Brother Brasil 24. A sister precisou de atendimento médico e as imagens vazaram no pay-per-view do Reality. Veja:

Isabelle vomitou no banheiro e a produção enviou ministros do STF para ajudá-la #BBB24 pic.twitter.com/Iv4qFeOeaB — Fora di Contexto ️ (@ForaDiContexto) February 22, 2024

As primeiras pessoas da casa que ajudaram Isabelle foram MC Bin Laden e Fernanda. A queixa da manaura era de cólica e ela chegou a vomitar no banheiro. Wanessa, Yasmin e Leidy também ajudaram a sister a chegar no Confessionário para o atendimento médico.

Antes do pay-per-view cortar a imagem de Isabelle no Confessionário, foi possível identificar dois médicos.

Após o atendimento, Isabelle tomou um banho com a ajuda de colegas e deitou com uma bolsa de água quente para aliviar a cólica.

