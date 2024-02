A- A+

BBB 24 Isabelle reclama de brincadeira de Davi no BBB 24: "nunca votei em você" Parceiros no reality tiveram pequeno atrito na noite desta quarta-feira (14)

Parceiros dentro da casa e remanescentes do último Paredão, Isabelle e Davi tiveram um pequeno atrito no Quarto Magia do BBB 24, na noite desta quarta-feira (14).

Sempre bom humorado, o baiano falou para a sister: "Isabelle, eu sei que você vota em mim. Nunca fique se fazendo", disse.

A cunhã, por sua vez, logo reagiu. "Olha, vou te falar! Tem certas brincadeiras que eu não gosto, de verdade. Estou falando sério", respondeu.

"Tá bom, também quero conversar com você. Tem coisas suas que você faz e que eu também não gosto", rebateu Davi.

Com Raquele presente no cômodo, Isabelle alertou que a doceira poderia acreditar no que Davi estava falando. "Eu não brinco com ninguém assim. Eu acho que a Raquele pode achar que é sério. Eu nunca votei em você", salientou a amazonense.

Ao participar da conversa, Raquele falou que não achava que Davi estava falando sério, mas que o motorista devia respeitar caso Isabelle não gostasse da brincadeira.

