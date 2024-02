A- A+

BBB 24 Isabelle tem momento de reflexão sozinha e analisa relação com Davi: "Gosto muito, confio muito" A manaura era uma das poucas pessoas da casa acordada na tarde desta segunda-feira (26)

Durante um momento solitário na tarde desta segunda-feira (26) no Big Brother Brasil 24, a sister Isabelle refletiu sobre sua relação com Davi dentro do programa.

"Gosto muito, confio muito, gosto muito do Davi, muito, muito, demais. E outras pessoas também, mas é muito louco isso. Emana energia, por favor. Meu povo, meu Deus, natureza", pediu Isabelle.

A manaura seguiu no seu pensamento: "Que eu seja sábia e justa. Humilde. E sempre aguerrida, sempre, sempre, para sempre. São muitas emoções, mix de sentimentos. Vai dar tudo certo, já deu tudo certo".

Na madrugada desta segunda (26), Davi e Isabelle durmiram na mesma cama. A manaura chamou o motorista de aplicativo de "meu maninho que nasceu em Salvador".

