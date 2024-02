A- A+

BBB24 Isabelle usa Davi como exemplo sobre embates no BBB: "Por que querem pegar um para cachorro morto?" A manaura teve essa conversa com Alane e Beatriz na academia

Em conversa com as sisters Alane e Beatriz na academia, Isabelle usou Davi como exemplo ao comentar sobre como alguns embates da casa têm um tratamento diferenciado.

"As pessoas pregam tanto Davi, Davi, Davi... mas e na hora que foi o amigo das outras pessoas? Por que serve para beltrano e não serve para fulano? Por que querem assistir um embate e não querem assistir outro?", iniciou.

"(...) Não quero que ninguém se meta nas minhas coisas, porque eu sei me defender, mas comecei a refletir. Por que querem pegar um para cachorro morto?", completou Isabelle.

Alane tentou justificar o fato de não ter se metido na discussão de Isabelle com MC Bin Laden."Eu concordo, mas nessa casa eu aprendi que quando eu me meto em embates que não são meus, eu posso me ferrar indiretamente", disse a sister.

Isabelle concluiu que sua fala não tinha relação com Alane e tranquilizou a bailarina.

A manaura é uma das quatro emparedadas ao lado de Alane, Beatriz e Juninho. A eliminação acontece nesta terça-feira (6)



