Isadora Melo e Zé Manoel apresentam o show "Capiba Caymmi" na Caixa Cultural Recife

Certa feita, o violonista Raphael Rabello (1962-1995) declarou que “Capiba é o Caymmi do Recife”, comparando o compositor pernambucano e seu contemporâneo baiano. O instrumentista gravou (falecendo antes de concluí-lo) o álbum “Mestre Capiba por Raphael Rabello e Convidados”.

Talvez tivesse dito que “Caymmi é o Capiba de Salvador” caso gravasse um álbum sobre a obra de Dorival. A comparação se deve à similaridade na poética de ambos, que, com seus versos e melodias, ajudaram a construir a identidade de seus lugares, Pernambuco e Bahia, tão singulares, mas que compartilham de muitas semelhanças.

Três décadas depois, o universo dos dois compositores dialoga no show “Capiba Caymmi”, que Isadora Melo e Zé Manoel apresentam, desta terça (25) até sábado (29), na Caixa Cultural Recife, sempre às 20h. Os ingressos para os cinco shows já estão esgotados.

Capiba e Caymmi

Lourenço da Fonseca Barbosa (1904-1997), o Capiba, nasceu em Surubim, mas, não houve compositor que melhor descrevesse o Recife – seu povo, seus costumes, suas festas – do que ele, através de suas canções.

“Ele desenha muito a geografia de Recife, representa muito bem o que é a cidade, nas canções, na ideia dessa construção de identidade (...) conversando sobre isso com Rafa e Zé, a gente começou a fazer esse paralelo, de como Caymmi também era importante para a construção dessa identidade da Bahia, enquanto cultura – comida, festa, o que as pessoas fazem, como elas são”, conta Isadora.

Zé Manoel, petrolinense – tão pernambucano quanto vizinho da Bahia, Juazeiro – absorveu primeiro Caymmi, para, só depois, se debruçar em Capiba. “No estudo da música, quando eu comecei a compor, me vi influenciado pela forma de Caymmi fazer música, muito sucinto (...) Então, a mim já influenciava. Quando eu vim para o Recife, comecei a descobrir, ter mais contato com a obra de Capiba”, diz Zé.

Repertório

A narrativa do show segue três eixos comuns às obras de Caymmi e Capiba: O amor, as festas e os lugares. Além disso, também alinhava canções da lavra de Zé e de Isadora, também compositores.

Estarão no setlist canções como “Cais do Porto”, “Recife, Cidade Lendária”, do pernambucano, “Saudade da Bahia”, “Você já foi a Bahia?”, “Coqueiro de Itapuã”, do baiano. Composições de ambos também entram em confluência, como “Morena do Mar” e A mesma Rosa Amarela”.

Assim como se destacam as canções de ambos que levam nomes de mulheres... estarão representadas no show “Júlia”, “Marina”, “Amália”, “Dora”, “Maria Bethânia”. De Isadora e Zé, estarão “Resta sorrir”, “Sem Teu Amor Não Tenho Nada” – gravadas pela Orquestra Malassombro – e “Não Negue Ternura”.

“Capiba Caymmi” tem direção musical de Rafael Marques e músicos: Joana Xeba (percussão), Joana Xeba (percussão), Ângelo Lima (clarinete), Márcio Silva (bateria), Filipe de Lima (baixo), Rafael Marques (bandolim), Júlio César (acordeon) e Felipe Guedes (violão)

Ações formativas

Além do show, o projeto Capiba Caymmi também contará com ações formativas ao longo desta semana. As inscrições para as atividades são gratuitas e devem ser feitas pelo site da Caixa Cultural.

Hoje (25), às 14h, o maestro, compositor e bandolinista Rafael Marques apresenta o concerto-aula “A estética do frevo”, em que abordará a origem do gênero, as categorias em que se divide e suas principais características.

Na sexta (28), às 16h, o jornalista, pesquisador e escritor José Teles conduzirá a palestra “Capiba e Caymmi - Todos cantam sua terra, também vou cantar a minha”, sobre a importância dos dois compositores para as identidades da Bahia e de Pernambuco.

E no domingo (29), às 10h, Rafael Marques ministrará a oficina “Prática de conjunto de frevo”, voltado para estudantes de Música (instrumento e canto).

SERVIÇO

“Capiba Caymmi”, com Isadora Melo e Zé Manoel

Quando: De hoje (25) a sábado (29), às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos esgotados

Ações formativas: inscrições gratuitas no site da Caixa Cultural.



