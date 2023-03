A- A+

Música Isadora Melo estreia show do álbum, "Anagrama", no Teatro do Parque, nesta sexta (31) O Show Anagrama conta com as nove canções que compõem o album, além de canções que já fazem parte do repertório da artista

A cantora e compositora pernambucana Isadora Melo apresenta pela primeira vez no palco as canções do seu segundo álbum, "Anagrama", nesta sexta-feira (31), no Teatro do Parque, às 20h, com ingressos à venda (R$60,00 inteira e R$30,00 meia), no sympla e na bilheteria do teatro.

O show "Anagrama" conta com as nove canções que compõem o album, além de canções que já fazem parte do repertório de Isadora, a exemplo de Braseiro, de Juliano Holanda e Julio Holanda, Todo Ar, canção de sua autoria em parceria com Martins e do já citado Juliano Holanda, e também por versões que estão no universo do tema do disco.

Ouça Anagrama:



A banda que acompanha a artista é formada por Henrique Albino Sopro, Rafael Marques na guitarra e bandolim e Gilu na percussão. O show ainda conta com as participações especiais de, Isaar, Martins, Poli, Spok.

“Comecei a pensar em Anagrama, em 2018. Já tinha um álbum de intérprete, o ´Vestuário´, lançado em 2016. Eu não pensava em escrever músicas como ofício antes disso", conta Isadora.

Sobre a artista

Isadora Melo está presente em diversos discos da cena recifense contemporânea e tem no currículo participações na televisão e no teatro.

Após dois anos do lançamento de seu primeiro EP (“Isadora Melo”, 2014), a artista foi convidada para compor o time do projeto “Cantoras do Brasil”, de Jacob Solitrenick.



À convite do parceiro Juliano Holanda, que assinou a produção musical do EP e do disco “Vestuário” (2016), Isadora Melo participou, em 2015, da trilha sonora da minissérie global “Amorteamo”.



A colaboração, que inicialmente seria na interpretação de algumas músicas, culminou com a artista sendo integrada ao elenco da série.

Na sequência, recebeu o convite do diretor João Falcão para integrar o musical “Gabriela”, baseado na obra de Jorge Amado, que ficou em cartaz entre junho e agosto de 2016, no Teatro Cetip, em São Paulo.



A artista protagonizou um espetáculo de João Falcão, esteve em turnê com o Cordel do Fogo Encantado, participou da montagem do espetáculo ´A Dita Curva´, com 10 mulheres criadoras, compositoras e intérpretes.

"Troquei muito com João Falcão, com os meninos do Cordel, e essas 10 mulheres pernambucanas incríveis. Resolvi que queria ser autora no meu próximo trabalho. De intérprete, comecei a escrever e musicar minhas ideias, encontrei parcerias iluminadas, com quem adquiri confiança e entendi o quanto era importante fazer minhas próprias canções, minhas ideias de mulher preta nascida no Jiquiá, zona oeste de Recife", lembra Isadora.

"Além de tudo isso, ganhei confiança de produzir esse trabalho novo. Os 3 músicos que chamei pra construir a sonoridade são Rafael Marques, músico, compositor e arranjador talentoso, Henrique Albino, conhecido por seu trabalho com frevo e com o que ele chama de ´música tronxa´, e Lucas dos Prazeres, diretamente do Morro da Conceição, artista surpreendente”, conta Isadora.

Ficha técnica do show Anagrama"

Isadora Melo: Voz

Rafael Marques: Bandolim e Guitarra

Henrique Albino: Sopros

Gilu: Percussão

A Cria - Carol Silveira e Bruna Pacheco: Direção de Arte

Carol Silveira: Figurino

Natalie Revoredo: Luz

Nat Brown: Beleza

Participações especiais: Isaar, Martins, Spok, Poli

SERVIÇO:

Show ANAGRAMA, de Isadora Melo

Teatro do Parque, Recife

31 de março

20 horas

valores dos ingressos R$60,00 (Inteira) e R$30,00 (Meia)

Ingressos a venda no sympla e na hora na bilheteria do teatro

