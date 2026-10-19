Pernambucana Isadora Melo é compositora de novo single de Mônica Salmaso e Zélia Duncan
"Proposta para um Estado Crítico" chega aos aplicativos de música nesta segunda-feira (19)
A pernambucana Isadora Melo é a responsável pelo novo single de Mônica Salmaso e Zélia Duncan que se lançou no mundo nesta segunda-feira (19). Com distribuição da Tratore, o single está disponível nos aplicativos de música e no YouTube (às 18h), com direito a um vídeo-clipe.
A canção propõe o afeto, a solidariedade e o cuidado mútuo como respostas possíveis a um país em estado de alerta.
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De onde vem?
A ideia da gravação partiu de Mônica, que descobriu o trabalho de Isadora Melo e se encantou com suas composições. “Proposta para um Estado Crítico” foi uma das músicas que ficaram em sua memória. Tempos depois, ao reencontrá-la num vídeo nas redes sociais, veio a vontade de gravá-la com Zélia Duncan.
“Além da felicidade imensa de juntar nossas vozes, acho que é um encontro em nome desse chamado. A Zélia tem um comprometimento com o texto, com a palavra dita, uma relação de verdade com aquilo que canta”, conta Mônica.
Para Zélia, a canção ganha um sentido ainda mais amplo neste momento. “A Mônica diz que quer cuidar de mim, mas, na verdade, a gente quer que o país cuide de si, que cuidemos uns dos outros. Esse é o chamado.”
Para ver
O single é acompanhado por um videoclipe do premiado diretor e fotógrafo Walter Carvalho, que reúne imagens de sua autoria e registros das artistas em estúdio, feitos por Nathaly Assis e pode ser acessado no canal do Youtube.
Para ouvir
Além de compor a produção musical, Teco Cardoso é também responsável pelas flautas, Maria Beraldo assume o clarinete e clarone e Mônica acrescenta o shruti - instrumento musical tradicional originário do subcontinente indiano, e sons produzidos com corda de violão e pincel.