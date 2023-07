Isis Valverde anuncia plano de pausa em novelas: 'Vou deixar vocês aproveitarem outra versão de Isis

A- A+

Isis Valverde tirou alguns momentos para conversar com seus fãs pelo Instagram. A atriz, que hoje vive entre o Brasil e os EUA, abriu caixinha de respostas para responder a várias dúvidas, entre elas se pretende voltar a fazer novelas.

"Vou deixar vocês aproveitarem a outra versão de Isis, em séries e filmes", disse ela. "Para saber se vocês estão gostando dessa fase."

Isis terminou em dezembro de gravar o filme "Angela", sobre Ângela Diniz. A produção está na programação do Festival de Gramado e, segundo a atriz, deve chegar aos cinemas entre setembro e outubro. Isis disse ainda que aparecerá em duas séries, sem revelar detalhes. As produções devem ser lançadas apenas no ano que vem.

