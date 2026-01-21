Isis Valverde concorre a pior atriz coadjuvante no Framboesa de Ouro 2026; veja lista completa

A- A+

A lista de indicados ao Framboesa de Ouro 2026 foi divulgada nesta quarta-feira, 21, e inclui o nome de Isis Valverde entre os concorrentes. A atriz brasileira foi lembrada na categoria de pior atriz coadjuvante por sua participação no filme Código Alarum, longa que marcou sua estreia em uma produção de Hollywood.

No filme dirigido por Michael Polish, Isis interpreta Bridgette Rousseau, uma médica francesa, filha de mãe brasileira, que aparece nos minutos iniciais da trama. O elenco do longa conta com Sylvester Stallone e Scott Eastwood, que também aparecem entre os indicados da edição.

Disponível na loja do Prime Video para compra ou aluguel, o filme conta a história de Joe e Lara, agentes secretos que se tornam alvos de uma perseguição após uma viagem com amigos, entre eles a personagem de Isis Valverde.

A atriz mineira disputa o prêmio de pior atriz coadjuvante com Anna Chlumsky (Duro de Casar), Ema Horvath (Os Estranhos: Capítulo 2), Scarlet Rose Stallone (Terra de Pistoleiros) e Kacey Rohl (Star Trek: Seção 31).

Além da indicação da brasileira, Código Alarum foi lembrado em outras categorias. Sylvester Stallone concorre a pior ator coadjuvante, enquanto Scott Eastwood aparece entre os indicados a pior ator.

Filmes com mais indicações

Entre os destaques da edição de 2026, o live-action Branca de Neve e A Guerra dos Mundos, estrelado por Ice Cube, lideram a lista, com seis indicações cada, incluindo a categoria de pior filme.

Hurry Up Tomorrow, produção protagonizada por The Weeknd, recebeu cinco indicações. O músico concorre também ao prêmio de pior ator. A lista ainda inclui nomes conhecidos como Rihanna, Jared Leto e Natalie Portman.

A cerimônia que revela os vencedores do Framboesa de Ouro 2026 está marcada para o dia 14 de março.

Confira a lista completa de indicados ao Framboesa de Ouro 2026

Pior Filme

The Electric State

Hurry Up Tomorrow

Branca de Neve (2025)

Star Trek: Seção 31

A Guerra dos Mundos (2025)

Pior Ator

Dave Bautista - Nas Terras Perdidas

Ice Cube - A Guerra dos Mundos

Scott Eastwood - Código Alarum

Jared Leto - Tron: Ares

Abel "The Weeknd" Tesfaye - Hurry Up Tomorrow

Pior Atriz

Ariana DeBose - Amor Bandido

Milla Jovovich - Nas Terras Perdidas

Natalie Portman - A Fonte da Juventude

Rebel Wilson - Duro de Casar

Michelle Yeoh - Star Trek: Seção 31

Pior Atriz Coadjuvante

Anna Chlumsky - Duro de Casar

Ema Horvath - Os Estranhos: Capítulo 2

Scarlet Rose Stallone - Terra de Pistoleiros

Kacey Rohl - Star Trek: Seção 31

Isis Valverde - Código Alarum

Pior Ator Coadjuvante

Todos os sete anões artificiais - Branca de Neve

Nicolas Cage - Terra de Pistoleiros

Stephen Dorff - Duro de Casar

Greg Kinnear - Off the Grid

Sylvester Stallone - Código Alarum

Pior Remake, Cópia ou Sequência

Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado

Five Nights at Freddy’s 2

Smurfs

Branca de Neve

A Guerra dos Mundos

Pior Combinação em Cena

Todos os sete anões - Branca de Neve (2025)

James Corden e Rihanna - Smurfs (2025)

Ice Cube e sua câmera do Zoom - A Guerra dos Mundos (2025)

Robert De Niro e Robert De Niro (Frank e Vito) - The Alto Knights - Máfia e Poder

The Weeknd e seu ego colossal - Hurry Up Tomorrow

Pior Direção

Rich Lee - A Guerra dos Mundos (2025)

Olatunde Osunsanmi - Star Trek: Seção 31

Irmãos Russo - The Electric State

Trey Edward Shults - Hurry Up Tomorrow

Marc Webb - Branca de Neve (2025)

Pior Roteiro

The Electric State - Christopher Markus e Stephen McFeely

Hurry Up Tomorrow - Trey Edward Shults, Abel Tesfaye e Reza Fahim

Branca de Neve (2025) - Erin Cressida Wilson e colaboradores

Star Trek: Seção 31 - Craig Sweeny

A Guerra dos Mundos (2025) - Kenny Golde e Marc Hyman

