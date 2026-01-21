Qua, 21 de Janeiro

TEMPORADA DE PREMIAÇÕES

Isis Valverde concorre a pior atriz coadjuvante no Framboesa de Ouro 2026; veja lista completa

Entre os destaques da edição de 2026, o live-action Branca de Neve e A Guerra dos Mundos, estrelado por Ice Cube, lideram a lista, com seis indicações cada

Isis Valverde concorre a pior atriz coadjuvante no Framboesa de Ouro 2026Isis Valverde concorre a pior atriz coadjuvante no Framboesa de Ouro 2026 - Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

A lista de indicados ao Framboesa de Ouro 2026 foi divulgada nesta quarta-feira, 21, e inclui o nome de Isis Valverde entre os concorrentes. A atriz brasileira foi lembrada na categoria de pior atriz coadjuvante por sua participação no filme Código Alarum, longa que marcou sua estreia em uma produção de Hollywood.

No filme dirigido por Michael Polish, Isis interpreta Bridgette Rousseau, uma médica francesa, filha de mãe brasileira, que aparece nos minutos iniciais da trama. O elenco do longa conta com Sylvester Stallone e Scott Eastwood, que também aparecem entre os indicados da edição.

Disponível na loja do Prime Video para compra ou aluguel, o filme conta a história de Joe e Lara, agentes secretos que se tornam alvos de uma perseguição após uma viagem com amigos, entre eles a personagem de Isis Valverde.

A atriz mineira disputa o prêmio de pior atriz coadjuvante com Anna Chlumsky (Duro de Casar), Ema Horvath (Os Estranhos: Capítulo 2), Scarlet Rose Stallone (Terra de Pistoleiros) e Kacey Rohl (Star Trek: Seção 31).

Além da indicação da brasileira, Código Alarum foi lembrado em outras categorias. Sylvester Stallone concorre a pior ator coadjuvante, enquanto Scott Eastwood aparece entre os indicados a pior ator.

Filmes com mais indicações
Entre os destaques da edição de 2026, o live-action Branca de Neve e A Guerra dos Mundos, estrelado por Ice Cube, lideram a lista, com seis indicações cada, incluindo a categoria de pior filme.

Hurry Up Tomorrow, produção protagonizada por The Weeknd, recebeu cinco indicações. O músico concorre também ao prêmio de pior ator. A lista ainda inclui nomes conhecidos como Rihanna, Jared Leto e Natalie Portman.

A cerimônia que revela os vencedores do Framboesa de Ouro 2026 está marcada para o dia 14 de março.

Confira a lista completa de indicados ao Framboesa de Ouro 2026

Pior Filme

Pior Ator

Pior Atriz

Pior Atriz Coadjuvante

Pior Ator Coadjuvante

Pior Remake, Cópia ou Sequência

Pior Combinação em Cena

Pior Direção

Pior Roteiro

