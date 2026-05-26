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FAMOSOS Isis Valverde desabafa sobre internações em 2026 causadas por doença celíaca O desabafo aconteceu nos stories do Instagram, onde a atriz explicou que sofre de uma forma agressiva da doença e que até pequenas contaminações cruzadas com glúten podem desencadear reações severas

Longe das novelas desde sua participação em Amor de Mãe, Isis Valverde surpreendeu os seguidores ao abrir um relato delicado sobre sua saúde nas redes sociais. A atriz contou que precisou ser internada três vezes apenas neste ano por complicações relacionadas à doença celíaca, condição autoimune diagnosticada quando ela tinha 19 anos.

O desabafo aconteceu nos stories do Instagram, onde Isis explicou que sofre de uma forma agressiva da doença e que até pequenas contaminações cruzadas com glúten podem desencadear reações severas. Segundo a atriz, as crises aconteceram durante um período de trabalho intenso, quando sua alimentação acabou sendo contaminada sem que ela percebesse.

"Essa parte é traumatizante", afirmou. "Se eu tiver contato com algo que encostou em glúten, mesmo que seja um óleo usado em outro alimento, eu posso passar muito mal."

'Ninguém entendia o que estava acontecendo'

Ao falar sobre as internações, Isis revelou que levou um tempo até descobrir a origem do problema. Isso porque, inicialmente, nem ela sabia que sua comida estava sendo preparada de maneira inadequada.

A atriz contou que os sintomas começaram de forma recorrente, levando-a diversas vezes ao hospital em um curto espaço de tempo Em determinado momento, chegou a compartilhar imagens internada, mas evitou explicar o motivo por receio das interpretações do público.

"Eu falava: 'As pessoas vão achar que eu estou passando por alguma coisa', porque toda hora eu estava no hospital", comentou

Segundo ela, a situação só foi esclarecida após investigar detalhadamente a preparação dos alimentos consumidos durante o trabalho. A descoberta veio quando percebeu que pessoas da equipe tratavam sua restrição alimentar como uma alergia simples, sem compreender os riscos da contaminação cruzada.

"Achavam que era algo leve e acabavam misturando minha comida. Foi aí que entendemos o que estava acontecendo", explicou.

No relato, Isis também falou sobre o desgaste emocional causado pela condição ao longo dos anos. Diagnosticada ainda jovem, ela afirmou que conviver com a doença exige vigilância permanente e cuidados que muitas vezes passam despercebidos por quem não entende a gravidade do quadro.

"É um processo. Tem que tomar muito cuidado. É uma doença chata", resumiu.

Apesar das dificuldades, a atriz segue em atividade profissional Atualmente, Isis pode ser vista na série Corrida dos Bichos, produção ambientada em um Rio de Janeiro pós-catástrofe que mistura distopia, tensão social e disputas violentas por sobrevivência, que pode ser vista no Prime Video. O elenco ainda reúne nomes como Rodrigo Santoro, Anitta, Bruno Gagliasso e Grazi Massafera.

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