Isis Valverde em filme de Sylvester Stallone: atriz compartilha foto do elenco de ''Alarum''

Isis Valverde está dando o primeiro passo em sua carreira internacional. A atriz compartilhou com seus seguidores no Instagram as primeiras imagens do elenco do filme ''Alarum'', que marca sua estreia em produções fora do Brasil.

Em uma das postagens, Isis exibiu uma captura de tela que mostrava o título do filme acompanhado do elenco, no qual ela também aparece, e escreveu "Em breve". Em outra, ela aponta sua imagem no meio de alguns dos astros que integram o elenco, incluindo Sylvester Stallone, Scott Eastwood e Willa Fitzgerald. "Agora posso compartilhar", escreveu a atriz, demonstrando sua empolgação com o novo projeto, ainda sem data de estreia definida.

Crédito: Reprodução/Instagram | Isis Valverde anuncia participação no filme ''Alarum'' nos stories do Instagram

Alarum é um filme americano de ação e suspense dirigido por Michael Polish. Na trama, dois assassinos profissionais, Joe (Scott Eastwood) e Lara Travers (Willa Fitzgerald), tentam deixar a vida de crime para trás, mas acabam se envolvendo em uma perseguição internacional após encontrarem uma chave USB ultrassecreta nos escombros de um acidente de avião. Stallone interpreta Chester, um implacável agente da CIA enviado para caçá-los.

