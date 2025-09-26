A- A+

CINEMA Isis Valverde estrela refilmagem de 'Quarto do Pânico' com Jodie Foster e Kristen Stewart; veja foto Versão brasileira faz sua estreia no Festival do Rio, em outubro

Suspense dirigido por David Fincher em 2002, "O quarto do pânico" vai ganhar uma versão brasileira muito em breve. "Quarto do Pânico", da diretora Gabriela Amaral Almeida, fará sua estreia no Festival do Rio, com sessões nos dias 10 e 11 de outubro.

No longa original, Jodie Foster interpreta uma mãe que vive sozinha com a filha, interpretada por Kristen Stewart. Numa noite, as duas são surpreendidas com a invasão de sua casa por três bandidos e precisam se esconder em um "quarto de pânico", despertando uma série de conflitos. Isis Valverde interpreta a mãe na versão nacional, enquanto que Marianna Santos dá vida a pré-adolescente.

O elenco conta ainda com os atores Marco Pigossi, Caco Ciocler e André Ramiro, que interpretam os invasores.

O longa original faturou US$ 197 milhões nas bilheterias mundiais.

