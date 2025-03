A- A+

TRAMA DE ÉPOCA Isis Valverde sobre "Maria e o Cangaço", em pré-estreia no Recife: "É um passado muito presente" Atriz mineira interpreta Maria Bonita em série do Disney+ que promete mostrar o cangaço pela perspectiva feminina

“Maria e o Cangaço”, mais nova série do Disney+, traz Isis Valverde na pele de Maria Bonita. A atriz mineira, junto do diretor da obra e outros nomes do elenco, esteve na sessão de pré-estreia da obra realizada no Recife, nesta terça-feira (25), no shopping RioMar.

Com direção geral de Sérgio Machado, a série é livremente inspirada no livro “Maria Bonita: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço”, de Adriana Negreiros. A proposta é mostrar uma perspectiva feminina do cangaço, focando na jornada da companheira de Lampião como mulher e mãe.



Para Isis, as temáticas tratadas na trama de época seguem pertinentes para os dias atuais. “Acho que o machismo, a misoginia e o patriarcado continuam. Então, é como se a gente falasse de um passado muito presente”, comentou a atriz, em entrevista à Folha de Pernambuco.



Segundo a artista, a produção revela a força das cangaceiras, mas sem ocultar suas dores. “A série realmente tem uma brutalidade muito grande desse cangaço para essas mulheres, que eram muitas vezes estupradas, raptadas e agredidas. A Adriana escreveu esse livro maravilhoso e a gente está tentando transmitir da maneira mais crua conseguimos”, destacou.

A estreia de “Maria e o Cangaço” na plataforma de streaming ocorre no dia 4 de abril. Na direção, Sérgio contou com Thalita Rubio e Adrian Teijido, que é o também diretor de fotografia da série e trabalhou no filme “Ainda Estou Aqui”.

“A fotografia do Teijido é linda, com uma interpretação muito especial da luz no Sertão nordestino. As locações são muito bonitas, na Paraíba e na Bahia. E, mais do que tudo, o que chama a atenção nessa série é o elenco maravilhoso. São mais de 50 grandes atores nordestinos de diferentes gerações, interpretando papéis importantes”, disse Sérgio Machado.

Entre os nomes que compõem o elenco, há muitos pernambucanos. Mohana Uchôa é um exemplo. Na série, a atriz interpreta a lendária cangaceira Dadá. “É uma grande responsabilidade fazer um personagem tão icônico. Busquei ir por um lugar que não fosse tão estereotipado, sem querer deduzir nada sobre ela. Querendo ou não, temos poucas informações sobre elas”, apontou.

Pally Siqueira, que também dá vida a uma cangaceira, apontou as gravações em Cabaceiras, na Paraíba, como “a realização de um sonho”. Já Maycon Douglas, cujo personagem também integra o bando de Lampião, destacou o grande trabalho de pesquisa para a série e a conexão estabelecida com os colegas.

“A gente fala de um bando. Então, acima de qualquer coisa, a gente precisava se conectar. Graças a Deus, acho que conseguimos fazer isso. Tanto que hoje, além de um grupos, nos tornamos uma família”, contou.



