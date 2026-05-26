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FAMOSOS Israel detalha acidente, diz que Rodolffo viu a batida e afirma que não houve tempo para frear Cantor sertanejo atingiu um cavalo que estava solto na pista, na última segunda-feira (25), em Goiânia

O cantor Israel, da dupla com Rodolffo, usou as redes sociais para relatar o susto vivido na madrugada desta segunda-feira, 25, após sofrer um acidente na BR-153, em Goiânia. O sertanejo atingiu um cavalo que estava solto na pista enquanto retornava para casa depois de participar da Virada Cultural, em São Paulo.

Em um vídeo publicado no Instagram, Israel explicou que não conseguiu evitar a colisão porque o animal apareceu repentinamente à sua frente após um carro mudar de faixa sem sinalização. Segundo ele, a baixa iluminação da via dificultou ainda mais a visibilidade no momento do acidente.

"Quando o carro da frente abriu, o cavalo já estava ali. Não deu tempo nem de frear", contou o artista.

Acidente aconteceu durante retorno para casa

Israel voltava de um show realizado em São Paulo e seguia para sua residência após desembarcar em Goiânia. O trajeto, segundo o cantor, faz parte da rotina frequente da equipe.



"É um caminho que a gente faz duas, três vezes por semana. Sempre foi um percurso tranquilo", explicou.

O acidente ocorreu por volta das 5h da manhã, em um trecho urbano da BR-153. Israel afirmou que o local apresentava iluminação precária e que o cavalo, de pelagem escura, praticamente se confundia com a pista.

"Era um trecho muito mal iluminado. O cavalo também era escuro. Ficou impossível enxergar a tempo", relatou.

Rodolffo presenciou a colisão

Outro detalhe revelado pelo cantor é que Rodolffo estava logo atrás, em um segundo carro, e acompanhou toda a situação. Segundo Israel, o parceiro de dupla foi fundamental para ajudar a sinalizar a rodovia e evitar novos acidentes enquanto o veículo permanecia parado na pista.

"Ele viu tudo e ficou comigo até o último segundo. Me ajudou ali sinalizando para os outros carros diminuírem a velocidade", afirmou.

Além de Rodolffo, familiares do artista também chegaram rapidamente ao local para prestar apoio após o impacto.

Cantor não se feriu

Apesar da força da batida, Israel não sofreu ferimentos e não precisou de atendimento médico. A equipe do artista informou que ele estava dirigindo dentro da velocidade permitida quando foi surpreendido pelo animal na rodovia. O cavalo, no entanto, não resistiu ao impacto.

Nas redes sociais, o sertanejo agradeceu por ter saído ileso e aproveitou para fazer um alerta sobre os perigos de animais soltos em estradas, especialmente durante a madrugada. "A gente tem que ter muito cuidado e andar sempre na proteção de Deus", declarou.

O acidente repercutiu entre fãs da dupla e artistas do meio sertanejo, que enviaram mensagens de apoio ao cantor após o relato publicado nas redes sociais.

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