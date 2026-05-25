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FAMOSOS Cantor Israel, da dupla com Rodolffo, sofre acidente em estrada após cavalo invadir pista Dupla se apresentou no último domingo, 24, no Palco M'Boi Mirim, na zona sul de São Paulo, na programação da Virada Cultural 2026

O cantor Israel, da dupla com o ex-BBB Rodolffo, sofreu um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira, 25, em Goiânia. Em publicação nas redes sociais, a equipe do artista explicou o ocorrido e tranquilizou os fãs.

Segundo comunicado, o acidente ocorreu na BR-153, em Goiânia, após um compromisso profissional, e Israel dirigia dentro do limite permitido de velocidade.

Israel estava indo para sua casa quando um veículo à sua frente mudou de faixa sem sinalização. Na sequência, o cantor avistou um cavalo solto na pista e acabou atingindo o animal por não ter tempo para desviar. A dupla se apresentou neste domingo na Virada Cultural, em São Paulo.

"Felizmente, apesar do impacto e do susto, Israel não sofreu ferimentos, está bem e não precisou de atendimento médico", finaliza o comunicado, que também agradece aos fãs pela preocupação e carinho.

Israel e Rodolffo se apresentaram neste domingo, 24, no Palco M’Boi Mirim, na zona sul de São Paulo, na programação da Virada Cultural 2026. Nas redes, eles agradeceram à presença do público durante o show.

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