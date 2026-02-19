A- A+

CINEMA "Isso Ainda Está de Pé?": Bradley Cooper dirige comédia dramática sobre separação Personagem vivido por Will Arnett encontra na comédia stand-up uma forma de enfrentar o divórcio

É bem provável que "Isso Ainda Está de Pé?" passe despercebido por boa parte do público em sua semana de estreia. Afinal, o terceiro longa-metragem dirigido por Bradley Cooper chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (19), ainda na “ressaca” do Carnaval e em meio às expectativas para o Oscar, quando todas as atenções estão voltadas para os filmes indicados à premiação.

Sem tanto marketing envolvido em seu trabalho de divulgação, a obra estrelada por Will Arnett - da série “Arrested Development” - pode ser um verdadeiro “achado” para quem resolver dar uma chance a ela. É uma comédia dramática despretensiosa e não tão óbvia, que emociona e, em menor medida, faz rir.

As relações

A pergunta do título em português cria um duplo sentido que tem tudo a ver com o enredo do filme. O roteiro, assinado por Cooper, Arnett e Mark Chappell, é livremente inspirado na vida de John Bishop, ex-jogador de futebol britânico que abraçou o stand-up comedy (“comédia em pé”). Ao mesmo tempo, o longa se debruça em questionar o que torna um relacionamento sólido.

Arnett interpreta Alex, um homem de meia-idade que vê seu casamento desmoronar silenciosamente após 26 anos de união e dois filhos. A separação amigável e consensual, sem brigas ou traições, não é menos desafiadora, tanto para o homem quanto para Tess (Laura Dern), sua ex-esposa.

Diante da nova realidade, os dois são obrigados a repensar suas próprias existências, agora não mais como um casal. Enquanto lidam com os desafios de uma guarda compartilhada dos filhos, os palpites dos pais e a manutenção de amizades em comum, eles têm a oportunidade de rever escolhas do passado e redefinir suas identidades.

Autodescoberta

Com muito mais tempo de tela, Alex encontra no humor uma espécie de terapia. Certa noite, já sob o efeito do álcool e outras substâncias, ele sobe ao palco de um bar de comédia em Nova York e passa a falar sobre seu divórcio. No começo, o riso da plateia soa mais como um ato de solidariedade, mas, ao repetir a experiência outras vezes, o homem consegue aperfeiçoar sua veia cômica e conquistar admiradores.

No que diz respeito ao roteiro, “Isso Ainda Está de Pé?” tem na quebra de expectativas um trunfo. Em um primeiro momento, o filme faz o espectador crer que o sofrimento do divórcio é sentido apenas por Alex, até mostrar como Tess reflete sobre os sacrifícios que fez pela família ao deixar de lado uma carreira premiada como jogadora de vôlei para ser mãe. Agora, ela tem a oportunidade de retomar a carreira como treinadora.

Quando tudo parece caminhar para um desfecho em que cada um encontra a felicidade sozinho, o longa mostra que aquilo que manteve o casal junto por tanto tempo ainda não morreu. É como se o processo de autodescoberta vivido por ambos fosse o que faltava para que eles descobrissem o que havia de errado na relação. Mesmo assim, a reconciliação não acontece com soluções fáceis, abrindo espaço para diálogos carregados de honestidade.

Arnett e Dern sustentam seus personagens de maneira que, juntos ou separados, eles desempenham o mesmo brilho em cena. Entre o elenco coadjuvante, destaque ainda para Andra Day e Bradley Cooper - que faz o espectador sentir uma dose de raiva e rir de "vergonha alheia" - na pele de um casal de amigos dos protagonistas.

Veja também