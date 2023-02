"Isso pra mim não é grupo", reclama Ricardo após tretar com aliados

A- A+

A semana tem sido tensa para Ricardo no BBB 23. Visto como alvo de seus rivais, brother tem desconfiado de seu entorno e protagonizdo muito "fogo amigo". De ontem pra hoje, ele já tretou com Marvilla, o que resultou em outro desentendimento com Bruna Griphao.

Em papo com MC Guimê e Bruno, Ricardo desabafou. "Eu tô chateado com algumas coisas também no nosso grupo", disse Ricardo, justificando: "Eu já tinha percebido que as pessoas tinham medo de me contar estratégias do jogo. Tanto que ue não sabia até o último dia quem o Sapato ia por (no Paredão)".

"Quando você falou que você não sabia, eu e Paulinha falamos: 'O Anjo precisa saber o que você vai fazer com o voto do Líder'. E ele tinha falado e trocamos uma ideia geral", disse MC Guimê.

"Ele contou a estratégia de tudo pra quem ele confiava. E uma pessoa chegou pra mim e falou: 'A gente não te contou e não te conta muitas coisas porque a gente tem medo de você soltar'. E eu já tava sentindo isso", respondeu Ricardo. Guimê disse que desconhecia o assunto.

"O Sapato soltou uma informação privilegiada. Quem tava achando que eu ia fazer, fez isso", contou o brother, completando: "Quando eu percebi que eu só servia pra dar o voto, não ia servir pra dar estratégia, isso pra mim não é grupo. Dependendo se eu for pro Paredão e voltar, eu tô só", explicou Ricardo.

