"Isso virou uma perseguição", diz Ana Castela após chorar em show em Minas Gerais; entenda

A cantora Ana Castela, fenômeno do sertanejo, fez um desabafo nas redes sociais neste sábado (5): “Por favor, peço do fundo do meu coração. PAREM de colocar meu nome em tudo, de inventar notícias... isso virou uma perseguição”, escreveu a moça no Instagram.

Mais tarde, num show em Minas Gerais, Ana caiu no choro: “Estão me pegando para Cristo. Eu não estou mais aguentando”, disse ela.

“Mas o meu Deus é maior, eu sei da minha verdade, sei de tudo. Às vezes, dá vontade de ir embora, mas não vou, não. Ainda tenho gente para fazer feliz”.

No show, ela também negou rumores de que faria uma pausa na carreira. O momento de emoção ocorreu após a cantora receber uma homenagem de sua equipe no palco: “A gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta, você enfrenta. Você leva para esse público maravilhoso a música, o amor. Somos todos a sua segunda família, a família da estrada. Queríamos te falar que você não está sozinha, estamos com você. Queremos te dar um abraço coletivo. Nós te amamos. Apesar de todas as dificuldades, estamos aqui, juntos. Você não está sozinha”, disse um membro da equipe da sertaneja.

Ex-namorado de Ana, o sertanejo Gustavo Mioto a defendeu após o vídeo circular nas redes sociais. “É... se isso é choro de má educação, grosseria, pessoa má que maltrata pessoas. Com certeza tamo precisando de mais gente grossa no nosso meio. Deve estar tudo invertido no mundo”, escreveu ele.

