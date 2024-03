A- A+

HUMOR Ítalo Sena prepara turnê de novo stand-up; saiba as datas confirmadas em Pernambuco Circulação do espetáculo começa em abril, em São Paulo

Conhecido nas redes sociais pelos vídeos de “pegadinhas” com câmera escondida, o comediante pernambucano Ítalo Sena vai circular o Brasil com um espetáculo stand-up comedy. A turnê de “Duas Conversas” estreia no Teatro J. Safra, em São Paulo, no dia 6 de abril, e já tem data marcada para Pernambuco.

Os pernambucanos terão a oportunidade de conferir a produção pela primeira vez no dia 11 de julho, em Petrolina, no Teatro Dona Amélia. No dia 12 de julho, a apresentação chega ao Teatro Guararapes, em Olinda. Já são 25 apresentações confirmadas em diversas partes do País até o mês de julho. Os ingressos já estão à venda.

“Duas Conversas” é resultado de nove meses de ensaios. O texto foi desenvolvido pelo próprio humorista, com a colaboração do comediante Maurício Meirelles. O ator Diógenes de Lima comandou a preparação artística de Ítalo para o stand-up, que tem produção de Laura Ithamar, da Gatuno Produções. O espetáculo conta com um cenário digital interativo, com artes assinadas pelo VJ Koala Brito.

Com quase 2 milhões de inscritos em seu canal no YouTube e mais de 3 milhões de seguidores no TikTok, Ítalo celebra oito anos de carreira. Nos vídeos gravados nas ruas com desconhecidos, ele utiliza bordões como “gostosinho”, “aguarde o processo” e “tu é leigo?”, que se tornaram populares na internet.

Veja também

famosos Exumação: entenda o processo pelo qual passarão os restos mortais de Tim Maia