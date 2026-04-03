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LITERATURA

Itamar Vieira Junior ministra palestra na próxima quarta-feira (8), na Caixa Cultural Recife

Premiado autor baiano apresenta a palestra "É Mesmo Ficção"; o acesso é gratuito

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Itamar Vieira Junior ministra palestra gratuita na Caixa Cultural Recife, na próxima quarta, 8 de abrilItamar Vieira Junior ministra palestra gratuita na Caixa Cultural Recife, na próxima quarta, 8 de abril - Foto: Adenor Gondim/Divulgação

O aclamado escritor baiano Itamar Vieira Junior ministra palestra na próxima quarta-feira, 8 de abril, na Caixa Cultural Recife, no Bairro do Recife.

Autor de "Torto Arado", "Salvar Fogo" e "Coração Sem Medo", entre outros, Itamar leva para o equipamento cultural o tema "É Mesmo Ficção?". O acesso ao público será gratuito, com distribuição de ingressos no local (limitado a um por pessoa), uma hora antes da apresentação. 

 

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Para a palestra, Itamar - vencedor de prêmios importantes da literatura, a exemplo de Jabuti e Oceanos - a partir de trechos selecionados, convida o público a reflexões acerca de temas como memória, pertencimento e identidade.

Relaçao entre homem e território, desigualdades sociais e o poder transformador da literatura também integram as temáticas do autor baiano durante o evento na Caixa Cultural.

SERVIÇO
Palestra de Itamar Vieira Junior - "É Mesmo Ficção?"
Quando: Quarta-feira, 8 de abril, às 19h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Acesso gratuito (ingressos distribuídos uma hora antes do evento/limitado a um por pessoa)
Informações: @caixaculturalrecife

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