Cultura Itamaracá recebe shows do "Pernambuco Meu País Verão", neste final de semana Edição especial chega à ilha do Litoral Norte com apresentações de Lia de Itamaracá, Thiaguinho, Raphaela Santos, Natanzinho Lima, Xanddy Harmonia e mais

A edição especial de verão do festival Pernambuco Meu País, realizada pelo Governo do Estado, levará três dias de programação musical gratuita na beira-mar da Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte do estado, neste final de semana, nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro.

Entre os destaques da programação estão a anfitriã e Patrimônio Vivo de Pernambuco, Lia de Itamaracá, e nomes como Thiaguinho, Raphaela Santos, Xanddy Harmonia, Gaby Amarantos, Ara Ketu e É o Tchan, entre outros, além de expressões da cultura popular e artistas locais.



O Pernambuco Meu País é promovido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), com apoio da Prefeitura de Itamaracá.

A edição de verão do festival já passou por Camaragibe, Recife, Jaboatão dos Guararapes e São José da Coroa Grande.



“Essa edição do Pernambuco Meu País Verão mostra como a gestão da governadora Raquel Lyra chega de verdade às pessoas, com alcance nos territórios e uma adesão que só cresce a cada cidade. Conseguimos ver um retorno concreto na vida cultural, no movimento da economia local e na forma como estamos fortalecendo essa conexão entre cultura, oportunidades e desenvolvimento”, destaca a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.

Programação

Dando início ao evento, em frente à Fortaleza de Santa Cruz, também conhecida como Forte Orange, os shows da sexta-feira (30) começam a partir das 18h com Coco Chinelo de Iaiá, seguido por Carlinhos Bala, às 19h, e Douglas Leon, às 20h30.

Às 22h30, Caninana sobe ao palco, preparando o público para o show de Natanzinho Lima, à 0h30. O DJ Luan Sobral comanda os intervalos da noite, mantendo a energia do público entre as apresentações.



Já no sábado (31), o festival tem início às 18h com Coco de Mulheres, seguido pela apresentação da homenageada da terra, Lia de Itamaracá, às 19h. Às 20h30, é a vez de Gaby Amarantos, seguida por Raphaela Santos, às 22h30. O encerramento da noite fica por conta de Thiaguinho, à 0h30, com DJ Vibra nos intervalos.



Encerrando a edição, no domingo (1º), a programação começa mais cedo, às 16h30, com o Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba. Em seguida, às 17h40, Almir Rouche se apresenta, seguido por Ara Ketu, às 19h40. Às 21h40, É o Tchan anima o público, e o encerramento da edição fica por conta de Xanddy Harmonia, às 23h40, além do DJ Ari Falcão nos intervalos.



Pernambuco Meu País

Realizado do Sertão ao Litoral, o projeto impacta diretamente cadeias produtivas como turismo, comércio, serviços, hospedagem e economia criativa, gerando renda, empregos temporários e visibilidade para os territórios.



Para essa edição especial de verão, os destinos litorâneos foram privilegiados. “A ideia é repetir o sucesso alcançado em São José da Coroa Grande, fortalecendo não só Itamaracá, mas todas as cidades do Litoral Norte, que são lindíssimas, têm enorme importância turística e potencial para receber grandes eventos”, pontua o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.



Segundo o governo, a edição de inverno, realizada entre julho e setembro, movimentou mais de R$ 200 milhões nas cidades por onde passou, evidenciando que a cultura é também um importante vetor de desenvolvimento.

Programação:

30/01 - Sexta-feira

18h - Coco Chinelo de Iaiá

19h - Carlinhos Bala

20h30 - Douglas Leon

22h30 - Caninana

00h30 - Natanzinho Lima

DJ Luan Sobral nos intervalos

31/01 - Sábado

18h - Coco de Mulheres

19h - Lia de Itamaracá

20h30 - Gaby Amarantos

22h30 - Raphaela Santos

00h30 - Thiaguinho

DJ Vibra nos intervalos

01/02 - Domingo

16h30 - Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba

17h40 - Almir Rouche

19h40 - Ara Ketu

21h40 - É o Tchan

23h40 - Xanddy Harmonia

DJ Ari Falcão nos intervalos

SERVIÇO:

Pernambuco Meu País Verão – Itamaracá

Quando: Sexta (30), sábado (31) e domingo (1º)

Onde: Em frente à Fortaleza de Santa Cruz (Forte Orange), na beira mar de Itamaracá.

Entrada franca

