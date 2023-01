A- A+

Cultura Itapissuma divulga programação da Festa de São Gonçalo; confira as atrações Os shows acontecem no Pátio de Eventos Dona lrene, a partir das 20h, com grandes atrações locais e nacionais como Tarcísio do Acordeon, Priscila Senna & Raphaela Santos, Marcelo Falcão, Dada Boladão e Nattanzinho

O município de Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife, realiza a partir desta quarta-feira (18), as apresentações culturais que fazem parte da programação da tradicional Festa de São Gonçalo do Amarante, padroeiro da cidade. Os Shows acontecem a partir das 20h, no Pátio de Eventos Dona lrene e segue até o próximo domingo, 22 de janeiro.

Entre as atrações estão Tarcísio do Acordeon, Priscila Senna & Raphaela Santos, Marcelo Falcão, Dada Boladão e Nattanzinho. A tradicional Festa de São Gonçalo une fé e entretenimento e volta a movimentar a economia da cidade conhecida como a terra da caldeirada, depois de dois anos parados por conta da pandemia da Covid-19.







Confira a programação completa: Quarta-feira, 18/01

Tarcys Andrade

Fixasamba

Caviar com Rapadura

Banda Líbanos

Tarcísio do acordeon



Quinta-feira, 19/01

Jacy Deusa do Amor

Luanny Vital

Priscila Senna & Raphaela Santos (Juntas & Misturadas) Sexta-feira, 20/01

Keke Moral

Very Mel

Lipe Lucena

Arreio de Ouro

Marcelo Falcão Sábado, 21/01

Márcia Samppayo

Limão com Mel

Vem com Elvis

Pablo Domingo, 22/01

Roginho

Lekinho Campos

Dada Boladão

Belo

Nattanzinho

