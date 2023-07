Itaú Cultural anuncia abertura de inscrições do edital Rumos 2023-2024

A- A+

As inscrições para o edital Rumos 2023-2024, do Itaú Cultural, abrem nesta terça-feira (1°) e podem ser realizadas até 22 de setembro, através do site oficial. Em sua 20ª edição, o projeto foi remodelado, passando a aceitar somente projetos de criação artística relacionados à arte e cultura brasileiras.

Dentro do conceito estabelecido pelo edital, podem ser contempladas ações ou etapas criativas para o desenvolvimento de projetos em qualquer tipo de suporte, formato ou mídia. A seleção abrange as seguintes linguagens: arte e tecnologia, artes visuais, design, arquitetura, moda, gastronomia, audiovisual, circo, dança, literatura, performance, música, teatro, games e HQ.

Propostas de encontros, cursos, oficinas, seminários, mostras, festivais, feiras, circulação, preservação, restauração, higienização, catalogação, organização e recuperação de acervos e programas de formação não serão aceitas pelo edital. A equipe do Itaú Cultural percorrerá presencialmente todas as capitais do país para apresentar o programa. No Recife, a apresentação está marcada para esta quinta-feira (3), no Teatro do Parque.



O processo seletivo ocorre em três etapas e conta com uma comissão formada por jornalistas, artistas, gestores culturais e curadores. Entre eles, está o músico pernambucano Juliano Holanda. Os contemplados serão comunicados até o dia 6 de maio.

