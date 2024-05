A- A+

edital Itaú Cultural divulga selecionados do programa Rumos 2023-2024 Entre os 100 projetos contemplados, onze são de pernambucanos. A região Nordeste teve o maior número de contemplados, seguida por Sudeste e Norte

Um dos mais importantes editais do País, em sua 20ª edição, o Rumos Itaú Cultural divulgou os 100 projetos selecionados do programa do biênio 2023-2024. Foram recebidos 9.389 projetos de todo o Brasil, abrangendo os 26 estados e o Distrito Federal. Confira AQUI os projetos escolhidos.

Dos 100 projetos contemplados, onze são de pernambucanos. Segundo o Itaú Cultural, houve uma diversidade de propostas, despontando temas intergeracionais, ampliando-se os assuntos que tratam de questões LGBTQIAPN+ – com especial atenção para a seleção de proponentes trans –, de temáticas raciais – principalmente de negritude e indígenas – e de cultura periférica.

A região Nordeste, com 23,4% dos inscritos, foi a que teve mais contemplados: 41% do total. Na sequência, vem o Sudeste, com 29% dos selecionados – para 53,3% de inscritos –, e o Norte, respondendo por 12% dos projetos selecionados, e 5,2% dos inscritos.

Considerando os estados, o Rio de Janeiro desponta com 13% do total. Em seguida, Bahia e São Paulo com 12%, cada um, e Pernambuco, 11%.

Os dados desta edição comprovam que estamos sensíveis às questões fora do eixo sudestino. É um trabalho gradual que, aos poucos, vai gerando resultados”, observa Jader Rosa, superintendente do Itaú Cultural.

Outros números

Pelo menos 28% dos projetos selecionados são de cidades do interior dos estados, 5% do Distrito Federal e 67% têm origem nas capitais.

O segmento audiovisual foi o que teve mais projetos selecionados, 18% do total. De teatro são 16%; 14% de música e de artes visuais; e 10% de literatura, só para mencionar os cinco primeiros.

Diversidade

As temáticas dos selecionados do programa Rumos 2023-2024 apresentam grande diversidade. Foram 13 projetos intergeracionais. Outros 18 projetos referem-se a temas LGBTQIAPN+.

Nesta edição, seis proponentes selecionados – e inscritos como pessoa física – se declararam pessoas trans.

Ainda, 57 visam assuntos raciais: 38 voltam-se para a negritude, 15 para a indígena e quatro para a asiática. Também se observa a chegada de mais projetos referentes às culturas periféricas, nove no total.



