"Todos os Gêneros": 13ª edição da mostra no Itaú Cultural celebra João Silvério Trevisan
De 28 de julho a 2 de agosto,"Todos os Gêneros: Mostra de Artes e Pluralidade" fica em cartaz com programação dedicada à cultura LGBTQIAPN+
A cultura LGBTQIAPN+ em suas diversas vivências ganha programação especial e gratuita na 13ª edição de "Todos os Gêneros: Mostra de Artes e Pluralidades", em cartaz no Itaú Caultural de 28 de julho a 2 de agosto.
Na edição, vida e obra de João Silvério Trevisan serão celebradas. Escritor, ensaísta, cineasta, jornalista e ativista, o intelectual é um dos nomes potentes na defesa da comunidade LGBTQIAPN+ do País.
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Trevisan, aliás, estará na abertura da mostra, no palco do teatro do Itaú Cultural. Na ocasião, o encontro "Escrevo pra ser amado: Trevisan e suas trajetórias" reúne o escritor com a pesquisadora pernambucana Renata Pimentel.
Programação
Memória, identidade, afetos e resistência são algumas das temáticas que perfazem a mostra, em diálogo com as diiversas linguagens artísticas da programação da mostra.
Espetáculos de dança, teatro, performance, shows e exibição de filmes também compõem a agenda que conta, ainda, com atividades literárias e conversas, entre outras ações.
PROGRAMAÇÃO
Terça-feira, 28 de julho, às 20h
Piso térreo do teatro do Itaú Cultural
"Escrevo pra ser amado: Trevisan e suas trajetórias"
Bate-papo com João Silvério Trevisan (SP), mediação de Renata Pimentel (PE)
Quarta-feira, 29 de julho, às 20h
Piso térreo do teatro do Itaú Cultural
Espetáculo "Dionísia do Agreste"
Com o coletivo As Rainhas do Centro (BA)
Quinta e sexta-feira, 30 e 31 de julho, às 15h
Espaço Multiuso (9º andar)
Espetáculo "Los Objetos de mi Memória"
De Omar Morán (Chile)
Quinta-feira, 30 de julho, às 20h
Piso térreo do teatro do Itaú Cultural
Espetáculo "Metendo a Boca"
Quinta e sexta-feira, 30 e 31 de julho, às 23h
Espaço Multiuso (9º andar)
Espetáculo de dança "Darkruim"
Com João Paulo Lima (RN)
Sexta-feira, 31 de julho, às 20h
Piso térreo do teatro do Itaú Cultural
Exibição dos curtas "Ferro's Bar" (SP) e "Velcro"
Seguida de bate-papo com Aline Assis (SP), Rita Quadros (PE) e Renata Pimetel (PE) e mediação Juh Almeida
Sábado, 1º de agosto, às 20h
Piso térreo do teatro do Itaú Cultural
Show "Me Acalmo Danando, A Música de Ângela Ro Ro"
Com Cida Moreira (SP)
Domingo, 2 de agosto, às 18h
Piso térreo do teatro do Itaú Cultural
Show "Cida Moreira em Canções e Poesia"
Com Cida Moreira (SP)
De 28 de julho a 2 de agosto
Mesa de livros: Garoupa Editora, O Sexo das Palavras - Projetos Editoriais, Aula Viva Editora
Piso térreo do teatro do Itaú Cultural
SERVIÇO
13ª edição de "Todos os Gêneros: Mostra de Artes e Pluralidade", do Itaú Cultural
Quando: de 28 de julho a 2 de agosto
Onde: Itaú Cultural - Av. Paulista, 149, São Paulo
Acesso gratuito
Informações sobre retirada/reserva de ingressos: (11) 2168-1777 // (11) 9 6383-1663 (WhatsApp)