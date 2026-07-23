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SÃO PAULO "Todos os Gêneros": 13ª edição da mostra no Itaú Cultural celebra João Silvério Trevisan De 28 de julho a 2 de agosto,"Todos os Gêneros: Mostra de Artes e Pluralidade" fica em cartaz com programação dedicada à cultura LGBTQIAPN+

A cultura LGBTQIAPN+ em suas diversas vivências ganha programação especial e gratuita na 13ª edição de "Todos os Gêneros: Mostra de Artes e Pluralidades", em cartaz no Itaú Caultural de 28 de julho a 2 de agosto.



Na edição, vida e obra de João Silvério Trevisan serão celebradas. Escritor, ensaísta, cineasta, jornalista e ativista, o intelectual é um dos nomes potentes na defesa da comunidade LGBTQIAPN+ do País.





Trevisan, aliás, estará na abertura da mostra, no palco do teatro do Itaú Cultural. Na ocasião, o encontro "Escrevo pra ser amado: Trevisan e suas trajetórias" reúne o escritor com a pesquisadora pernambucana Renata Pimentel.





Pesquisadora pernambucana Renata Pimentel participa de atividades na mostra do Itaú Cultural | Crédito: Rogério Alvez/Divulgação

Programação

Memória, identidade, afetos e resistência são algumas das temáticas que perfazem a mostra, em diálogo com as diiversas linguagens artísticas da programação da mostra.



Espetáculos de dança, teatro, performance, shows e exibição de filmes também compõem a agenda que conta, ainda, com atividades literárias e conversas, entre outras ações.

PROGRAMAÇÃO

Terça-feira, 28 de julho, às 20h

Piso térreo do teatro do Itaú Cultural



"Escrevo pra ser amado: Trevisan e suas trajetórias"

Bate-papo com João Silvério Trevisan (SP), mediação de Renata Pimentel (PE)

Quarta-feira, 29 de julho, às 20h

Piso térreo do teatro do Itaú Cultural



Espetáculo "Dionísia do Agreste"

Com o coletivo As Rainhas do Centro (BA)

Quinta e sexta-feira, 30 e 31 de julho, às 15h

Espaço Multiuso (9º andar)



Espetáculo "Los Objetos de mi Memória"

De Omar Morán (Chile)

Quinta-feira, 30 de julho, às 20h

Piso térreo do teatro do Itaú Cultural

Espetáculo "Metendo a Boca"



Quinta e sexta-feira, 30 e 31 de julho, às 23h

Espaço Multiuso (9º andar)

Espetáculo de dança "Darkruim"

Com João Paulo Lima (RN)

Sexta-feira, 31 de julho, às 20h

Piso térreo do teatro do Itaú Cultural

Exibição dos curtas "Ferro's Bar" (SP) e "Velcro"

Seguida de bate-papo com Aline Assis (SP), Rita Quadros (PE) e Renata Pimetel (PE) e mediação Juh Almeida

Sábado, 1º de agosto, às 20h

Piso térreo do teatro do Itaú Cultural

Show "Me Acalmo Danando, A Música de Ângela Ro Ro"

Com Cida Moreira (SP)

Domingo, 2 de agosto, às 18h

Piso térreo do teatro do Itaú Cultural

Show "Cida Moreira em Canções e Poesia"

Com Cida Moreira (SP)

De 28 de julho a 2 de agosto

Mesa de livros: Garoupa Editora, O Sexo das Palavras - Projetos Editoriais, Aula Viva Editora

Piso térreo do teatro do Itaú Cultural

SERVIÇO

13ª edição de "Todos os Gêneros: Mostra de Artes e Pluralidade", do Itaú Cultural

Quando: de 28 de julho a 2 de agosto

Onde: Itaú Cultural - Av. Paulista, 149, São Paulo

Acesso gratuito

Informações sobre retirada/reserva de ingressos: (11) 2168-1777 // (11) 9 6383-1663 (WhatsApp)

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