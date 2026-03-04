Qua, 04 de Março

quarta04/03/2026
DIA INTERNACIONAL DA MULHER

No Mês da Mulher, Itaú Cultural Play estreia mostra de filmes de animação

Com obras premiadas de regiões variadas do País, a programação destaca a inventividade estética e diversidade narrativa de realizadoras brasileiras

Pôster do documentário "Carne" que será exibido na mostra de filmes Femininas PluraisPôster do documentário "Carne" que será exibido na mostra de filmes Femininas Plurais - FOTO: Divulgação

No dia 6 de março, a mostra de filmes Femininas Plurais entra em cartaz na Itaú Cultural Play, plataforma gratuita de streaming dedicada a filmes brasileiros, no dia 6 de março.

Neste mês que celebra as mulheres, a curadoria foca na complexidade das personagens femininas em nove curtas-metragens animados de diretoras consagradas e estreantes, entre documentários, ficções e experimentações.

O documentário "Carne", qualificado para o Oscar de 2021, é um dos destaques da mostra. O curta-metragem dirigido por Camila Kater combina diversas técnicas de animação para traduzir camadas de dor e resistência diante de padrões opressivos sofridos por cinco mulheres diferentes.

Pôster da animação Pôster da animação "Apneia" que será exibido na mostra de filmes Femininas Plurais. FOTO: Divulgação.

Vale também destacar a animação "Apneia" que acompanha a história de Muriel, uma menina que não sabe nadar. Dirigido por Carol Sakura e Walkir Fernandes, o filme recebeu mais de 15 prêmios, como o de Melhor Curta no Festival de Gramado e no Anima Mundi, em 2019.
 
O acesso à Itaú Cultural Play é gratuito, disponível no site e em aplicativos para TV's e dispositivos móveis (Android e iOS), além do Chromecast.

O conteúdo da IC Play pode também ser acessado nas plataformas Claro TV+, SKY+ e Watch Brasil.

Confira abaixo as sinopses dos curtas
"Carne" (SP)
Dirigido por Camila Kater, o documentário de 2019 contempla a visão de cinco mulheres sobre diferentes fases da vida, refletindo sobre a relação com o próprio corpo e experiências ligadas a padrões de beleza, sexualidade, gordofobia, violências e liberdade.

"Mulher Vestida de Sol" (BA)
Dirigido por Patrícia Moreira, a animação de 2022 relata a jornada intimista da personagem Liah. Ao transcender a realidade e mergulhar em um universo onírico e misterioso, a personagem acessa memórias ancestrais em busca de sabedoria para reencontrar sua própria essência.

"Apneia" (PR)
Com a direção conjunta de Carol Sakura e Walkir Fernandes, a animação de 2019 conta a história da pequena e curiosa Muriel que não sabe nadar e convive com um medo que a sufoca. Em uma jornada desesperada por ar, mergulha no passado para confrontar memórias e angústias da infância, em busca de segurança e da capacidade de respirar.

"Apoptosis" (PA)
A  ficção científica e animação de 2023 dirigida por Brenda Bastos, narra um vírus que dizima quase todas as formas de vida e transforma o planeta em um cenário silencioso e cinza. Nesse ambiente pós-apocalíptico, Deni e sua noiva tentam sobreviver e permanecer juntas até que o fim do mundo as separe.

"Mãtãnãg, a Encantada" (MG)
A animação de 2019 dirigida por Charles Bicalho e Shawara Maxakali,  conta a mitologia maxakali que a indígena Mãtãnãg seguiu o espírito do marido, morto após uma picada de cobra, até a aldeia dos mortos. Após atravessarem juntos os obstáculos entre os mundos dos vivos e dos mortos, sua alma precisa retornar ao mundo terreno.

"Jussara" (BA)
Com direção de Camila Ribeiro, a animação de 2023 embarca na vida de Jussara, conhecida por ser uma exímia contadora de histórias e conselheira. Procurada por todos em busca de acolhimento e sabedoria, decide, um dia, deixar as narrativas, reais ou inventadas, para viver a própria vida.

"Mademoiselle Cinema" (RJ)
A animação de 1995 dirigida por Helena Lustosa, constrói, a partir de materiais de arquivo e animações, um ensaio visual e crítico sobre clichês femininos e estereótipos reforçados pela história do cinema, refletindo sobre a objetificação do corpo da mulher e a transformação da arte cinematográfica em produto de consumo de massa.

SERVIÇO
"Mostra Femininas Plurais"
Quando: Sexta-feira (06)
Onde: Itaú Cultural Play

*Com informações da assessoria de imprensa.
 

